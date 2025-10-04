أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إسرائيل وافقت على "خط الانسحاب الأولي"، مشيرًا إلى أنه تم إطلاع حركة "حماس" على هذا الاتفاق.

وقال ترامب، في منشور له: "بعد مفاوضات، وافقت إسرائيل على خط الانسحاب الأولي، الذي أطلعنا حماس عليه وأطلعناها عليه. عندما تؤكد حماس ذلك، سيدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فورًا، وسيبدأ تبادل الأسرى والمفقودين، وسنهيئ الظروف للمرحلة التالية من الانسحاب، والتي ستقربنا من نهاية هذه الكارثة التي استمرت ثلاثة آلاف عام"

وأضاف ترامب في ختام تصريحه: "شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر، وترقبوا جديدنا!".