حماس: إسرائيل قتلت 70 فلسطينيا بغزة رغم زعم تقليص عملياتها العسكرية

** الحركة قالت في بيان:

- جيش الاحتلال الصهيوني يواصل ارتكاب جرائمه ومجازره المروعة بحق شعبنا في غزة

- التصعيد الدموي يفضح كذب مزاعم حكومة مجرم الحرب نتنياهو بشأن تقليص العمليات العسكرية ضد المدنيين

قالت حركة حماس إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل 70 فلسطينيا، بينهم أطفال ونساء، في هجمات متواصلة على قطاع غزة منذ فجر السبت، مؤكدة أن ذلك "يفضح كذب مزاعم حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تقليص العمليات العسكرية ضد المدنيين".

وتأتي الهجمات الإسرائيلية بينما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إنه يعتقد أن حركة حماس باتت "مستعدة لسلام دائم"، داعيا تل أبيب إلى وقف قصف غزة "فورا" من أجل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.

وجاءت تصريحات ترامب في إطار رده على بيان حماس، التي أعلنت فيه موافقتها على الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين وفق مقترحه، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية من المستقلين.

وأضافت حماس في بيان: "يواصل جيش الاحتلال الصهيوني ارتكاب جرائمه ومجازره المروعة بحق شعبنا في غزة، إذ أسفرت الغارات والقصف الهمجي منذ صباح اليوم عن ارتقاء سبعين شهيدا، بينهم أطفال ونساء".

وأوضحت أن ذلك يأتي "في تصعيد دموي متواصل يفضح كذب مزاعم حكومة مجرم الحرب نتنياهو بشأن تقليص العمليات العسكرية ضد المدنيين العزل".

وجددت مطالبتها المجتمع الدولي، والدول العربية والإسلامية، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لحماية الشعب الفلسطيني وإغاثته، والضغط بكل الوسائل لوقف "حرب الإبادة والتجويع المستمرة منذ عامين على غزة".

كما دعت حماس "أحرار العالم إلى مواصلة وتصعيد فعالياتهم التضامنية مع الشعب الفلسطيني، والضغط على الاحتلال لوقف عدوانه وجرائم الإبادة والتجويع بحق غزة".