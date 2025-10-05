مدرب ليفربول يدافع عن محمد صلاح: التراجع طبيعي لأي لاعب

تحدث آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن تراجع مستوى النجم المصري محمد صلاح في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن ما يمر به أمر طبيعي لأي لاعب.

وجاءت تصريحات سلوت عقب خسارة ليفربول أمام تشيلسي (2-1) مساء السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال مدرب الريدز: «صلاح صنع فرصًا اليوم وأتيحت له العديد من الكرات التي اعتاد أن يسجل منها، لكنه إنسان في النهاية، ليس كل فرصة تُترجم إلى هدف».

وأضاف: «منذ أن وصلت إلى ليفربول، أثبت صلاح أنه لاعب حاسم، واليوم كان في المواقع الصحيحة أكثر من مرة، لكن غابت عنه الحدة المعتادة».

بهذه الخسارة توقف رصيد ليفربول عند 15 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما رفع تشيلسي رصيده إلى 11 نقطة في المركز السادس.