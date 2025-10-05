«ثغرة صلاح» نجم تشيلسي يكشف سر الفوز على ليفربول

كشف الإسباني، مارك كوكوريلا، الظهير الأيسر لنادي تشيلسي، سر الفوز المثير والمتأخر الذي حققه الفريق على حساب ليفربول، مشيرًا إلى أنهم تعمدوا اللعب في ظهر محمد صلاح، نجم ليفربول.

وانتصر تشيلسي على ضيفه ليفربول بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

وقال مارك كوكوريلا في تصريحات نقلتها شبكة «سكاي سبورتس»: «نعلم أن صلاح مستعد دائمًا للهجمات المرتدة، لذلك تدربنا على ذلك، وقال المدرب إن المساحة قد تكون موجودة على يمين ليفربول».

وأضاف: «رأينا أنها كانت اللحظة الأخيرة، لكننا واصلنا الهجوم، حاولتُ بذل قصارى جهدي، ومرر لي إنزو الكرة، ومررتها إلى إستيفاو».

وسجل تشيلسي هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع في المباراة، بعد هجمة منظمة من الجهة اليمنى لنادي ليفربول.

بفوزه في مباراة اليوم رفع تشيلسي رصيده للنقطة 11 وتقدم للمركز السادس في جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد ليفربول عند 15 نقطة في المركز الثاني، تاركًا الصدارة لأرسنال.