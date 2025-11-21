 حادث مروع.. مصرع طيار هندي في سقوط طائرة خلال عرض جوي بدبي - بوابة الشروق
الجمعة 21 نوفمبر 2025 3:07 م القاهرة
حادث مروع.. مصرع طيار هندي في سقوط طائرة خلال عرض جوي بدبي


نشر في: الجمعة 21 نوفمبر 2025 - 2:45 م | آخر تحديث: الجمعة 21 نوفمبر 2025 - 2:45 م

أعلن مكتب حكومة دبي، اليوم الجمعة، مصرع طيار هندي في حادث سقوط مقاتلته خلال عرض جوي اليوم.

وأظهرت لقطات فيديو لحظات وقوع الحادث المروع، حيث كان الطيار يجري مناورة على علو منخفض قبل السقوط بسرعة كبيرة إلى الأرض ووقع انفجار كبير وتصاعد ألسنة النيران.

ونشر مكتب حكومة دبي على منصة إكس: "في حادث مؤلم وقع منذ قليل، لقي طيار تابع للقوات الجوية الهندية حتفه اليوم حيث تحطمت طائرته المقاتلة من طراز "تيجاس" متعددة المهام خلال مشاركتها في العرض الجوي المصاحب لمعرض دبي للطيران. تعاملت الفرق المعنية على الفور مع الحادث".

ويتضمن معرض دبي للطيران عروضا جوية يوميا، ووقع الحادث في يومه الأخير.

 

