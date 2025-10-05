تسبب منتخب المغرب في ضياع أولى هدايا تأهل مصر لدور الـ16 في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما، المقامة حاليا في تشيلي، وذلك بعد انتهاء منافسات المجموعة الثالثة من البطولة.

أنهى "أسود أطلس" مشوارهم في الدور الأول بالخسارة أمام المكسيك بهدف دون رد، في الساعات الأولى من يوم الأحد، بينما فاز منتخب إسبانيا على البرازيل بهدف دون رد، في نفس التوقيت.

وبذلك يبقى منتخب المغرب في الصدارة برصيد 6 نقاط بعد فوزين في أول جولتين، يليه المكسيك برصيد 5 نقاط، ويتأهلا مباشرة لدور الـ16، بينما قفز منتخب إسبانيا للمركز الثالث برصيد 4 نقاط، وودعت البرازيل البطولة بتواجدها في ذيل الترتيب بنقطة واحدة في المركز الرابع.

وأنهى منتخب مصر مشواره في المجموعة الأولى بفوز درامي على تشيلي 1-1، فجر السبت، ليتساوى مع منتخبي نيوزلندا وتشيلي برصيد 3 نقاط، بينما تأهل منتخب اليابان مباشرة بتواجده في الصدارة برصيد 6 نقاط.

أما منتخب تشيلي، انتزع الوصافة وبطاقة التأهل الثانية بفضل تفوقه في اللعب النظيف لحصوله على إنذارات أقل من منتخب مصر.

ويحتاج منتخب مصر لهدايا منافسيه في المجموعات الست، حيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة بخلاف أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

لذا فإن الفراعنة يترقبون المنتخبات التي ستنهي مشوارها في الدور الأول برصيد 3 نقاط على الأكثر، ولكن مع انتهاء منافسات أول ثلاث مجموعات أنهى منتخبا كوريا الجنوبية وإسبانيا الدور الأول برصيد 4 نقاط، ليضمنا التفوق على مصر في صراع "أفضل ثوالث".

وقبل ختام منافسات المجموعات الرابعة والخامسة والسادسة من مونديال الشباب، يحل منتخب مصر خامسا من بين 6 منتخبات في صراع أفضل ثوالث، برصيد 3 نقاط وفارق أهداف -2 أمامه نيجيريا (3 نقاط وفارق أهداف 0) قبل مباراته الأخيرة المجموعة السادسة، وجنوب أفريقيا (3 نقاط وفارق أهداف +4) قبل ختام مشواره في المجموعة الخامسة.

ويتذيل منتخب كوبا الترتيب برصيد نقطة واحدة وفارق أهداف -2 قبل مباراته الأخيرة في المجموعة الرابعة.