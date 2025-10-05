عمرو سعد يستعد لتصوير فيلمه الجديد في ألمانيا

نشر الفنان عمرو سعد صورًا جديدة من تواجده في ألمانيا، استعدادًا لتصوير فيلمه الجديد.

ويُذكر أن عمرو سعد سيشارك في موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل جديد يحمل اسمًا مبدئيًا "عباس الريس"، من إنتاج صادق الصباح، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي.

وكان عمرو سعد قد شارك في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "سيد الناس"، إلى جانب ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، وياسين السقا.

المسلسل من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح، وإخراج محمد سامي، وإنتاج صادق الصباح.