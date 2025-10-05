 شاب يقتل زوج شقيقته وأخته بأعيرة نارية بقطور في الغربية - بوابة الشروق
الأحد 5 أكتوبر 2025 9:08 م القاهرة
شاب يقتل زوج شقيقته وأخته بأعيرة نارية بقطور في الغربية

علاء شبل
نشر في: الأحد 5 أكتوبر 2025 - 8:43 م | آخر تحديث: الأحد 5 أكتوبر 2025 - 8:43 م

شهدت قرية سماتاي التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، اليوم، جريمة عائلية، عندما أقدم شخص على قتل زوج شقيقته، وأنهى حياة أخت الزوج أثناء وجودها داخل المنزل، بعد مشادة كلامية تطورت إلى إطلاق أعيرة نارية.

وكان قد ورد إخطار إلى مدير أمن الغربية من نقطة شرطة النجدة، يفيد بنشوب مشاجرة بين شاب في العقد الرابع من العمر وشقيق زوجته، قام خلالها الثاني بإطلاق النار عليه.

وعلى الفور، تم الدفع بقوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن القتيل كان قد تشاجر مع زوجته، وحينما اتصل بشقيقها لحل الخلاف، تطورت المشادة، فقام شقيق الزوجة بإطلاق أعيرة نارية على الزوج، وحينما حاولت شقيقة الزوج التدخل أصيبت وتوفيت في الحال.

وتم فرض طوق أمني بالمنطقة، ونقل الجثتين إلى المشرحة، فيما تواصل النيابة العامة التحقيق في الواقعة لكشف ملابساتها الكاملة.

