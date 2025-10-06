دعوى قضائية من إلينوي وشيكاغو لمنع إدارة ترامب من نشر الحرس الوطني في المدينة

أقامت ولاية إلينوي ومدينة شيكاغو دعوى قضائية، اليوم الاثنين، لمنع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إرسال المئات من قوات الحرس الوطني إلى شيكاغو، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه القوات للانتشار وبعد ساعات من منع قاض اتحادي إرسال قوات إلى مدينة بورتلاند بولاية أوريجون.

وتأتي هذه التطورات المتسارعة مع تصوير إدارة ترامب للمدن التي يقودها الديمقراطيون على أن الحرب تدمرها وأنها بدون قانون، وذلك وسط حملة ترامب على الهجرة غير الشرعية. ورفض المسئولون في المدينتين توصيفات الرئيس، ويقولون، إن التدخل العسكري ليس ضروريا وأن التدخل الاتحادي هو ما يؤجج الوضع.

ويأتي هذا التحدي القانوني بعدما قال حاكم ولاية إلينوي الديمقراطي جيه بي بريتزكر، إن نحو 300 من قوات حرس الولاية سيتم تحويلهم إلى قوات اتحادية ونشرهم في ثالث أكبر مدينة في البلاد، إلى جانب 400 آخرين من تكساس.

وتقول الدعوى، إن "هذه التحركات في /حرب/ الرئيس ترامب المعلنة على شيكاغو وإلينوي غير قانونية وخطيرة".

وأضافت الدعوى: "الشعب الأمريكي، بغض النظر عن مكان إقامتهم، لا ينبغي أن يعيش تحت تهديد الاحتلال من الجيش الأمريكي، لمجرد أن قيادة مدينتهم أو ولايتهم لم تعد ببساطة وعلى وجه التحديد تروق للرئيس أو تحظى بدعمه".

وأوضح بريتزكر أن النشر المحتمل يرقى إلى "غزو من ترامب" ودعا حاكم ولاية تكساس الجمهوري جريج أبوت إلى منعه. وتراجع أبوت وقال إن الإجراءات الصارمة لازمة لحماية العمال الاتحاديين الموجوين في المدينة في إطار محاولة الرئيس لإنفاذ قوانين الهجرة.

من جانبها، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون في بيان في عطلة نهاية الأسبوع أن ترامب سمح باستخدام أعضاء الحرس الوطني في إلينوي، مشيرة إلى ما وصفتها بـ"أعمال شغب عنيفة مستمرة وفوضى" لم ينجح القادة المحليون في وقفها.