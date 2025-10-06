تنطلق بعد قليل الاحتفالية الكبرى بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر، تحت شعار «وفرحت مصر»، ويحييها النجوم محمد الحلو، محمد ثروت، وهاني شاكر، بمشاركة نخبة من مطربي الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية: حسام حسني، حنان عصام، محمد حسن، رحاب عمر، وليد حيدر، وغادة آدم، وذلك على المسرح الكبير بدار الأوبرا، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ويقود الحفل المايسترو الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية.

ويتضمن البرنامج باقة من الأغاني الوطنية الحماسية التي تبرز قيم الولاء والانتماء، منها: يا بوي يا مصر، أهيم شوقًا لمحمد الحلو، عاشت بلادنا، مصريتنا وطنيتنا، كل بلاد الدنيا جميلة، مصر يا أول نور في الدنيا لمحمد ثروت، وانت ماشي في مصر، بالأحضان لهاني شاكر، إلى جانب الدويتو الشهير بلدي (محمد ثروت وهاني شاكر)، بالإضافة إلى أوبريت الأرض الطيبة، وأغاني أحلف بسماها، مصر هي أمي، والنشيد الوطني.

يُذكر أن وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية أعدّتا خلال شهر أكتوبر برنامجًا فنيًا وثقافيًا متنوعًا بمناسبة ذكرى العبور العظيم، يشمل عروضًا موسيقية وغنائية، أمسيات وندوات ثقافية، ومعارض تشكيلية، وذلك بهدف تعزيز الهوية الوطنية وإحياء روح الانتصار، وتعريف الأجيال الجديدة بالمكانة التاريخية البارزة لحرب أكتوبر المجيدة وما حملته من تضحيات وإنجازات وأمجاد سطرها أبطال الجيش المصري بدمائهم.