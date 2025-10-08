ترامب: أتوقع عودة الكنديين لزيارة الولايات المتحدة مجددا بعد التوصل لاتفاق تجاري

توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يعود الكنديون إلى زيارة الولايات المتحدة مجددا بعد التوصل إلى اتفاق تجاري بين البلدين.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي خلال لقائه رئيس الوزراء مارك كارني يوم الثلاثاء إنه يتفهم سبب امتناع كثير من الكنديين حالياً عن السفر إلى الولايات المتحدة.

وكانت تصريحات ترامب المتكررة عن جعل كندا "الولاية الأمريكية الـ51" لتجنب الرسوم الجمركية قد أثارت غضب الكنديين، الذين بدأوا بإلغاء رحلاتهم إلى الولايات المتحدة بأعداد كبيرة. ووفقا لمكتب الإحصاء الوطني الكندي، انخفض عدد زيارات الكنديين إلى الولايات المتحدة بنسبة 23% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وقال ترامب: "أتفهم ذلك، صدقوني، أفهم جيدا"، مضيفا أنه واثق من أن واشنطن وأوتاوا ستتوصلان في النهاية إلى اتفاق.

وأضاف: "سيُحل الأمر في نهاية المطاف، فما زال هناك حب كبير بين البلدين، لكن الشعب الأمريكي يريد المنتجات هنا، يريد صنعها هنا. نحن نتنافس على نفس الأعمال، وهذه هي المشكلة، ولهذا أواصل الإشارة إلى طريقة سهلة جدا لحلها".

وكان ترامب قد كرر القول إن كندا يمكنها تجنب الرسوم الجمركية إذا أصبحت الولاية الأمريكية رقم 51، وهي تصريحات اعتبرها كثير من الكنديين مسيئة، وأدت إلى نفور المسافرين منهم.

وقال ترامب: "شعب كندا سيحبنا مجددا، ومعظمهم لا يزالون يحبوننا. حتى لو قلت إن النسبة 25% فقط، أعتقد أن الكثيرين منهم يحبوننا".

ورد كارني على ترمب قائلا: "الأمر ليس سيئا، سيعودون".