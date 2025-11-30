أكد المؤتمر الدولي السادس للرعاية الصحية الأولية – قطر 2025، أهمية تعزيز المهارات البحثية للأطباء الإكلينيكيين وصناع القرار، وتوفير الموارد اللازمة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية لدعم التخطيط والسياسات الصحية والوقاية، ومراجعة وتحديث التشريعات الصحية في قطر للعمل على قانون شامل لأخلاقيات المهنة بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة والاستفادة من تجارب المنطقة.

وأكد المؤتمر، في ختام فعالياته مساء اليوم السبت، أهمية ترسيخ دعم شامل لنمط الحياة والسمنة والإدارة الذاتية عبر برامج رقمية منظمة والتعامل مع السمنة كمرض مزمن يتطلب رعاية نفسية واجتماعية، وضرورة تطوير قوة عاملة متعددة التخصصات من خلال شراكات بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الصحي لتعزيز التمكين وتحقيق أهداف رؤية قطر 2030.

وأشار إلى تعزيز رفاه الموظفين والصحة النفسية وتوفير بيئة عمل آمنة وداعمة للوقاية من الاحتراق الوظيفي، بجانب تعزيز الصحة النفسية للمراهقين عبر الاكتشاف المبكر، ووضع مسارات إحالة واضحة ضمن سياسة وطنية شاملة، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

ودعا المؤتمر، ضمن توصياته التي تلتها في الجلسة الختامية مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ورئيس المؤتمر مريم علي عبدالملك، إلى وضع سياسات وطنية لتنظيم الطب التكميلي ودمجه في منظومة الرعاية الصحية بطريقة آمنة ومستدامة، وتوسيع خدمات الصحة الرقمية من خلال دعم أنظمة تبادل المعلومات الصحية وتطبيقات المرضى وتسريع الخدمات.

وأكد تعزيز دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في السجل الطبي الإلكتروني مع حماية الخصوصية والمسؤولية السريرية، وأيضا تعزيز سلامة الأدوية وتوحيد الإجراءات المتبعة على مستوى النظام الصحي.

وأشارت عبدالملك، إلى أن أيام المؤتمر الثلاثة، شهدت جلسات علمية وحلقات نقاشية تفاعلية، تناولت محاور الابتكار والتحول الصحي والوقاية وتعزيز صحة الإنسان، بمشاركة خبراء من مختلف دول العالم.

وأكدت أن المؤتمر استطاع هذا العام إنتاج مخرجات علمية مهمة سيكون لها تأثير مباشر في تعزيز منظومة الرعاية الصحية الأولية في قطر، ودعم خطط التطوير المستقبلية.

وأضافت أن العمل تحت شعار المؤتمر جسّد فعليا قيمة التعاون بين المؤسسات والكوادر الصحية لتحقيق مستقبل أكثر صحة واستدامة.

وشددت على أهمية هذه التوصيات باعتبارها خلاصة ثلاثة أيام من النقاشات العلمية الثرية، وتمثل خارطة طريق لتطوير منظومة الرعاية الصحية الأولية وتعزيز جودة الخدمات، وتسهم في تعزيز مسيرة الابتكار ورفع جودة الرعاية الصحية المقدمة للمجتمع.

وأكد المشاركون، في ختام المؤتمر، الالتزام بمواصلة العمل المشترك نحو مستقبل صحي قائم على الابتكار، وتعزيز جودة حياة الإنسان في قطر والعالم، انسجامًا مع رؤية الدولة في بناء منظومة صحية متقدمة ومستدامة.

وعقدت النسخة السادسة من هذا المؤتمر تحت شعار "نحو غد مُلهم: قوة العمل المشترك في الرعاية الصحية الأولية"، وهو ما يجسد التزام قطر الراسخ بتطوير قطاع الصحة؛ انطلاقًا من رؤية وطنية تضع الإنسان في صميم التنمية، كما شهد المؤتمر مشاركة واسعة تُقدر بحوالي ألف خبير وطبيب ومتخصص من عدة دول.