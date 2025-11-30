مسئول تركي: ناقلتا النفط في البحر الأسود ربما تعرضتا لهجوم بألغام أو طائرات مسيرة أو صواريخ

ذكر مسئول تركي بارز، اليوم السبت، أن ناقلتي نفط تردد أنهما جزء من "أسطول الظل" الروسي، اللتين اشتعلت فيهما النار، قبالة ساحل تركيا على البحر الأسود، ربما تعرضتا لهجوم بألغام أو طائرات مسيرة أو صواريخ.

وتعرضت الناقلتان كايروس وفيرات لهجومين متتاليين في وقت متأخر من عصر أمس الجمعة، مما دفع إلى إجراء عمليات إنقاذ، وتردد أن أفراد طاقمي الناقلتين سالمون.

وقال وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، إن خدمات الإنقاذ تلقت أولا بلاغات عن أن ناقلة النفط كايروس ربما اصطدمت بلغم قبل أن يتم إبلاغها بوقوع انفجار على متن ناقلة النفط فيرات.

وقال أورال أوغلو لقناة (إن.تي.في) التلفزيونية، في وقت مبكر من صباح اليوم السبت: "تشير أطقمنا إلى وقوع انفجارات على متن السفينة الأخرى وأن هذه الانفجارات نجمت أيضا عن تدخل خارجي".

وأضاف: "أول ما يتبادر إلى الذهن عند الحديث عن تدخل خارجي، يمكن أن يكون لغما أو صاروخا أو سفينة بحرية أو طائرة مسيرة.. ليس لدينا معلومات قاطعة في هذا الصدد".

وقال للصحفيين في وقت لاحق، إن قبطان ناقلة النفط فيرات أصدر نداء استغاثة بشأن "هجوم بطائرة بدون طيار".

وأضاف أن الحوادث وقعت داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لتركيا، مشيرا إلى أن السلطات التركية على اتصال مع نظيراتها لمنع تكرار هذه الحوادث ولضمان سلامة الملاحة، ولم يقدم المزيد من التفاصيل.

وبحسب شركة اتحاد خط أنابيب قزوين، أصبح أحد أرصفة الميناء خارج الخدمة.

وتحدثت الشركة عن "هجوم إرهابي استهدافي بقوارب غير مأهولة".

ويشار إلى أن أوكرانيا استخدمت مثل هذه المركبات المائية المحملة بمتفجرات - المسيرات البحرية - ضد أهداف روسية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وانتقدت وزارة الطاقة الكازاخية، الهجوم باعتباره اعتداء على مصالحها الاقتصادية. وتسعى الوزارة الآنللبحث عن طرق نقل بديلة.

وذكر موقع "أوبن سانكشنز" الخاص بجمع المعلومات التي تستخدم في تتبع الأشخاص والكيانات التي تتحايل على العقوبات، أن ناقلتي النفط اللتين تعرضتا لهجوم واشتعلت النيران فيهما في البحر الأسود قبالة السواحل التركية أمس الجمعة، هما جزء من "أسطول الظل"، أو من السفن المستخدمة لتفادي العقوبات المفروضة على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا عام 2022.

وأفادت هيئة الملاحة البحرية التركية، في وقت سابق أمس الجمعة، بأن ناقلتي نفط تعرضتا لهجوم واشتعلت النيران فيهما في البحر الأسود ما استدعى القيام بعمليات إنقاذ لهما.