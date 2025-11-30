إندونيسيا: الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث تنشر مساعدات برية وبحرية وجوية لإغاثة إقليم أتشيه

تعمل الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا، على تسريع إيصال الإمدادات والمعدات إلى مختلف المناطق المنكوبة في إقليم آتشيه، عبر استخدام مسارات برية وبحرية وجوية لضمان وصول المساعدات بسرعة.

وقال رئيس مركز التواصل في الهيئة، عبد المهاري، في جاكرتا اليوم السبت، إن عمليات تسليم المساعدات ستنطلق من نقطتين رئيسيتين هما باندا آتشيه عاصمة الإقليم ومدينة ميدان عاصمة إقليم سوماطرة الشمالية؛ للوصول إلى المناطق التي ما تزال معزولة بسبب تعطل وسائل النقل، بحسب وكالة أنتارا الإندونيسية للأنباء.

وبحسب خطة فريق عمليات الهيئة، سيتم تحويل مسارات النقل غير الصالحة للمركبات البرية إلى طرق بحرية انطلاقا من باندا آتشيه ومدينة ميدان.

وأضاف أن عملية إيصال المساعدات عبر سفينة "إكسبرس بهاري" جارية حاليا للوصول إلى لوكسوماوي، ولانجسا، وشمال آتشيه، وشرق آتشيه، وآتشيه تاميانج.

وفي غضون ذلك، تستعد الهيئة، لتوفير دعم جوي باستخدام طائرات "كارافان" ومروحيات للمناطق التي لا يزال من غير الممكن الوصول برا أو بحرا.