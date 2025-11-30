معرض الطيران بالرياض يختتم فعالياته بـ90 عرضا جويا ويحقق رقما قياسيا في جينيس

أسدل الستار مساء اليوم السبت، على معرض الطيران العام 2025 "ساند آند فن"، الذي شكّل منصة عالمية جمعت نخبة من الخبراء، والجهات الحكومية والخاصة والهواة في مجال الطيران، بعد خمسة أيام من الفعاليات المتواصلة.

وازدانت سماء مطار الثمامة في الرياض بأكثر من 90 عرضًا جويًا، إلى جانب الفعاليات المصاحبة لتعكس مكانة المعرض كجسر للتواصل الدولي، وفرصة لتعزيز الشراكات المستقبلية في قطاع الطيران، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وانفرد المعرض بتنظيم من نادي الطيران السعودي خلال الفترة من 25 - 29 نوفمبر، بتحقيق إنجاز عالمي والوصول إلى رقم قياسي في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد إطلاق أكبر عدد من الألعاب النارية أثناء التحليق في السماء بواسطة طائرات مروحية مجهزة بمنصة إطلاق؛ ليقدم النادي معيارًا عالميًا جديدًا للابتكار والترفيه الجوي.

ويعكس تحقيق الرقم القياسي الذي جاء بتعاون نادي الطيران السعودي مع الخبراء الدوليين "إيرو باكت" البولندية و "فلاش آرت" الإماراتية مكانة معرض الطيران العام "ساند آند فن" المنصة الرائدة والأكثر ابتكارًا للأعمال وتطوير المواهب والترفيه الاستثنائي، تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030.

ومن خلال الفعاليات المتنوعة للمعرض يسهم نادي الطيران السعودي في تطوير قطاع الترفيه الجوي ووضع معيار جديد في ابتكار معارض الطيران العام، ونجح في الدمج بين هندسة الطيران المتقدمة وتقنيات العروض الإبداعية.

وشهد أكثر من 200 ألف زائر مختلف الأنشطة الحية والتفاعلية المتعددة، بما في ذلك استعراضات وعروض ليلية متخصصة أضاءت سماء المعرض، إلى جانب العروض الثابتة وهي مساحة للتفاعل المباشر مع عالم الطيران، كذلك العروض التجارية التي ضمت أكثر من 150 جهة عارضة.