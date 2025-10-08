القبض علي المتهم بقتل سيدة وابنتها داخل شقة بالصداقة القديمة بأسوان

ألقى رجال أمن أسوان القبض على الجاني وراء واقعة مصرع سيدة وابنتها قتلاً بمنطقة الصداقة القديمة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى تلقي مديرية أمن أسوان بلاغًا يُفيد بالعثور على جثتين داخل شقة سكنية بمنطقة الصداقة القديمة، تحديدًا عند أول مطلع المدينة الصناعية القديمة.

وبانتقال رجال المباحث إلى موقع البلاغ وإجراء التحريات الأولية، تبيّن أن المجني عليهما كانتا تُديران نشاطًا تجاريًا لمقهى صغير مخصص لإعداد "الجبنة السودانية"، وذلك بحسب أقوال شهود العيان.

كما تبيّن أن نجل السيدة المجني عليها، عند دخوله إلى الشقة، اكتشف جريمة قتل والدته وشقيقته في ظروف غامضة داخل المسكن.

وتكثف أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان جهودها لكشف ملابسات الواقعة وفكّ لغز مقتل الأم وابنتها، وضبط مرتكب الجريمة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.