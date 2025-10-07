اجتماع تنسيقى بالجامعة العربية تحضيرا للقمة العربية الروسية الأولى

عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم اجتماع لجنة كبار المسئولين العربي- الروسي المشترك في إطار التحضير للقمة العربية الروسية الأولى والمقرر عقدها بالعاصمة الروسية موسكو يوم الأربعاء المقبل.

وأفاد بيان صادر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ( قطاع الشئون السياسية ) بأن الاجتماع قد عُقد برئاسة مشتركة لكل من السفير والمندوب الدائم للعراق لدى جامعة الدول العربية الدكتور قحطان طه خلف (رئاسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى القمة)، والسفير ألكسندر كينشاك، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية الروسية، والسفير دكتور خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون السياسية الدولية عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ويأتي هذا الاجتماع بعد التشاور بين الرئاسة -العراق- والأمانة العامة لبحث ترتيبات انعقاد القمة العربية – الروسية الأولى والدورة السابعة لمنتدى التعاون العربي-الروسي على المستوى الوزاري، وكذلك للاتفاق على الصيغ النهائية لمشاريع الوثائق المقرر صدورها وهي "البيان الختامي" و"خطة العمل لتنفيذ مبادئ وأهداف منتدى التعاون العربي الروسي خلال الفترة 2026-2028".

وأكد السفير الدكتور خالد بن محمد منزلاوي على أهمية تلك الفعاليات نظراً لثقل الدور الروسي كقوة كبرى ومواقفه الداعمة للعديد من القضايا العربية في المنظمات الدولية وكذلك للبحث في سبل توطيد العلاقات العربية الروسية في المجالات الاقتصادية والثقافية.