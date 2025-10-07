رئيس وزراء قطر إلى شرم الشيخ الأربعاء للمشاركة بمفاوضات غزة

يتوجه رئيس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن، صباح الأربعاء، إلى شرم الشيخ، شمال شرقي مصر، للانضمام إلى المفاوضات الجارية، بشأن وقف حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

جاء ذلك في تدوينة لمتحدث الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، على حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية.

وقال الأنصاري: "صباح غدٍ الأربعاء، يتوجه رئيس الوزراء وزير الخارجية إلى شرم الشيخ للانضمام للمفاوضات الجارية بين الأطراف المعنية بشأن غزة، وذلك في ظل تكثيف الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل إلى وقفٍ دائمٍ لإطلاق النار".

وأضاف: "يأتي انضمام وزير الخارجية إلى الاجتماعات التي شارك فيها الوفد القطري خلال الأيام الماضية في مرحلة دقيقة من المشاورات، تأكيدًا على عزم الوسطاء على التوصل إلى اتفاقٍ يُنهي الحرب الكارثية في قطاع غزة".