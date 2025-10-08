مقتل شخصين وفقدان آخرين إثر انهيار مبنى وسط العاصمة الإسبانية

انهار مبنى قيد الترميم في وسط العاصمة الإسبانية مدريد يوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل اثنين من عمال البناء وفقدان اثنين آخرين، حسبما قال عمدة المدينة خوسيه لويس مارتينيز ألميدا.



وأضاف أن عمال الطوارئ والشرطة انتشلوا جثة رجل وعثروا على جثة شخص آخر محاصرة تحت الأنقاض.

وأوضح العمدة أن أحد العمال المفقودين امرأة، لكن من السابق لأوانه معرفة جنس الجثة التي عثر عليها تحت الأنقاض.



وأصيب ثلاثة عمال بجروح، أحدهم بكسر في الساق، عندما انهار الطابق العلوي من المبنى المكون من ستة طوابق وسحق الطوابق التالية تحته ، حسبما قال عمدة مدريد.