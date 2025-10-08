لقيت فتاة مصرعها بعد سقوطها في مياه النيل جراء انزلاق قدمها أثناء تواجدها في المنطقة المجاورة للمسجد الجامع بأول مدينة أسوان. وتم انتشال جثمانها وإيداعه تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم أول أسوان بلاغًا يفيد بغرق فتاة إثر انزلاق قدميها وسقوطها في مياه النيل بشكل مفاجئ أثناء تواجدها بالقرب من المسجد الجامع بأول المدينة.

وانتقلت قوة من رجال المباحث إلى مكان الحادث لإجراء المعاينة الميدانية واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبالتحريات الأولية، تبين أن الفتاة تُدعى فاطمة أيمن منصور، وتبلغ من العمر 17 عامًا. وقد سقطت في مياه النيل أثناء عودتها من درسها الخصوصي، بعدما انزلقت قدمها للخلف بشكل مفاجئ.

وتم انتشالها من المياه، إلا أنها فارقت الحياة بعد نقلها إلى مستشفى أسوان الجامعي، حيث أكد الكشف الطبي وفاتها نتيجة توقف عضلة القلب وانقطاع التنفس، مع اتساع حدقتي العينين وعدم الاستجابة للضوء أو اللمس.

وتم إيداع الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيق في الواقعة، وحرر المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.