رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد التركي من 3.1% إلى 3.5 بالمئة للعام الجاري، ومن 3.6 بالمئة إلى 3.7 بالمئة للعام المقبل.

جاء ذلك بحسب تقرير نشره البنك الدولي، الثلاثاء، بشأن اقتصادات أوروبا وآسيا الوسطى، وشرق آسيا والمحيط الهادئ، وجنوب آسيا، والشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، وأفغانستان وباكستان، وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

وذكر التقرير أن الاقتصاد التركي من المتوقع أن ينمو بنسبة 3.5 بالمئة هذا العام، و3.7% عام 2026، و4.4 بالمئة في 2027.

من جهة أخرى، أشار البنك الدولي في تقريره إلى أن الاقتصاد السوري من المتوقع أن ينمو بنسبة 1% العام الجاري، بعد انكماش بنسبة 1.5 بالمئة عام 2024.

ولفت التقرير أن الاقتصاد السوري سيسجل نموا لأول مرة منذ عام 2022.