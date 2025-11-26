القوات المسلحة تكشف عن اللوجو الرسمي لمعرض إيديكس 2025

نشرت القوات المسلحة، عن اللوجو الرسمي لمعرض "إيديكس 2025" في دورته الرابعة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "، والمقرر عقده بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة.

كانت القوات المسلحة نشرت المؤتمر اللواء مهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء أركان حرب مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء أركان حرب محمد عدلي عبد الواحد رئيس هيئة التسليح بالقوات المسلحة، واللواء أركان حرب طارق سعد زغلول رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات، والمهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، واللواء محمد محمود نائب مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء بحري مهندس علاء فتحي رئيس اللجنة المنظمة للمعرض.

وتناول المؤتمر أبرز التفاصيل التي تؤكد اهتمام ورعاية القيادة السياسية لهذا الحدث الدولي الذي أصبح من أهم المعارض الدفاعية على مستوى العالم، إلى جانب استعراض جهود مختلف الجهات المنظمة لضمان خروج المعرض بالصورة التي تعكس مكانة مصر الإقليمية والدولية.

وخلال المؤتمر، تم الإعلان عن مشاركة أجنحة دولية من 25 دولة، إلى جانب عارضين من مختلف دول العالم لعرض أحدث ما توصلت إليه الصناعات الدفاعية والتسليحية.

كما سيشهد المعرض حضور وفود رسمية من أكثر من 100 دولة واستقبال نحو 45 ألف زائر، إضافة إلى تخصيص مساحة واسعة لاستعراض التقنيات الدفاعية المتطورة.

وشهدت الفعالية حضور عدد من السفراء والملحقين العسكريين والخبراء الاستراتيجيين وممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.