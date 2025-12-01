سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أقال صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم المدرب البلجليكي مارك بريس من قيادة المنتخب الأول، قبل أيام من بدء بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويلعب منتخب الكاميرون ضمن المجموعة السادسة التي تضم كل من كوت ديفوار والجابون وموزمبيق.

وبعد إعادة انتخابه رئيسا للاتحاد الكاميروني لكرة القدم أقال إيتو المدرب بريس، والذي كان قد تم تعيينه من قبل وزارة الرياضة في البلاد.

واستعان النجم السابق للكرة الكاميرونية والهداف التاريخي لمنتخب بلاده، بالمدرب الوبطني ديفيد باجو، قبل 3 أسابيع من انطلاق البطولة.

وسبق أن وضع إيتو ثقته في زميله السابق ريجوبير سونج من أجل قيادة المنتخب على أمل تحسن النتائج لكن ذلك لم يحدث.

وشهدت قائمة الكاميرون استبعاد الحارس أندريه أونانا، وكذلك فينسنت أبو بكر.