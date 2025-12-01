اعتقال مقدمة برنامج إذاعي جنوب أفريقية للاشتباه في تجنيدها مقاتلين لصالح روسيا

مثلت مقدمة برنامج إذاعي في جنوب أفريقيا أمام المحكمة اليوم الاثنين، بتهمة تجنيد رجال للقتال في صفوف روسيا في الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وقالت الشرطة الجنوب أفريقية إنه تم اعتقال نونكولوليكو مانتولا (39 عاما) مع أربعة رجال آخرين بناء على بلاغ.

وأضافت أنها متهمة بتجنيد الرجال الأربعة وتنظيم انضمامهم إلى الجيش الروسي.

وقالت الشرطة الجنوب أفريقية إنه تم اعتقال ثلاثة من الرجال أثناء محاولتهم ركوب طائرة متجهة إلى روسيا عبر دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضافت أنها تعتقد أن شخصاً آخر قد سافر بالفعل إلى روسيا بعد أن جندته مانتولا.

يشار إلى أن القتال في صفوف جيش بلد آخر بدون إذن من الحكومة، يعد عملاً غير قانوني في جنوب أفريقيا.

وتم احتجاز المشتبه بهم الخمسة الذين اعتقلوا في جنوب أفريقيا قيد المحاكمة ، لحين عقد جلسة الاستماع الخاصة بهم الأسبوع المقبل.

وجاء اعتقال مانتولا، مقدمة البرامج في محطة إذاعة (إس إيه إف إم) الحكومية، فيما تحقق الشرطة بشكل منفصل مع ابنة رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما بتهمة خداع 17 رجلاً آخرين للقتال كمرتزقة لصالح روسيا في أوكرانيا.

واستقالت دودوزيلي زوما-سامبودلا من منصبها كنائبة برلمانية بعد تواتر تقرير يفيد بضلوعها في تجنيد شباب للخدمة في القوات الروسية في حربها ضد أوكرانيا.

وتردد أن مجموعة مؤلفة من نحو 20 شابا من جنوب أفريقيا وبوتسوانا تواصلت معهم دودوزيلي زوما سافروا إلى روسيا في يوليو الماضي بعدما تم إبلاغهم بأنهم سيتدربون على الحراسة الشخصية للعمل في حزب والدها السياسي.

ووقع الشباب عقودا عسكرية مكتوبة بالروسية وتم نقلهم إلى الجبهة في أوكرانيا وفقدوا الاتصال بأسرهم في أغسطس، وفقا لبعض ذويهم.

وذكر حزب "أومكونتو وي سيزوي" في بيان تمت قراءته للصحفيين في مدينة دوربان شرقي البلاد اليوم أن دودوزيلي زوما ستتعاون بشكل كامل مع التحقيق الذي تجريه الشرطة في المسألة. وأضاف البيان أنها نفت كونها جزءا من أي جهد روسي للتجنيد، حيث لم يشارك الحزب في الحرب في أوكرانيا على الإطلاق.