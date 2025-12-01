تفوق المنتخب الفلسطيني على نظيره القطري بهدف دون رد، مساء اليوم الإثنين، على ملعب البيت، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2025.

وسجل منتخب فلسطين هدف الفوز القاتل في الوقت المحتسب بدل الضائع، عبر نيران صديقة من سلطان البريك في مرماه بالدقيقة 94، ليمنح الفدائي أول انتصار له في البطولة.

اتسمت المباراة بالندية بين المنتخبين، وإن كانت فرص المنتخب الفلسطيني أكثر خطورة، خاصة عبر عدي الدباغ، لاعب الزمالك، الذي أهدر عدة فرص مهمة لصالح الفدائي.

ويتواجد المنتخب الفلسطيني في المجموعة الأولى، التي تضم قطر، البلد المستضيف للبطولة، إلى جانب تونس وسوريا.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد منتخب فلسطين إلى 3 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، بالتساوي مع سوريا في عدد النقاط نفسه، بينما جاء منتخبا قطر وتونس في المركزين الثالث والرابع بدون نقاط.