قال بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إن مختلف المناطق التي تشهد عمليات عسكرية في قطاع غزة ما زالت تتعرض لقصف إسرائيلي مكثف ومتواصل، سواء في حي الزيتون أو مخيم البريج أو حي التفاح.

وأوضح في تصريحات عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المدفعية الإسرائيلية المتمركزة في المناطق الشرقية للقطاع، والمصنفة كمناطق صفراء، تواصل إطلاق قذائفها بشكل عشوائي باتجاه شرق مخيم البريج وشرق مدينة دير البلح في المحافظة الوسطى، ما يزيد من حدة الدمار والمعاناة الإنسانية.

ونوه أن عمليات النسف لا تزال مستمرة في المناطق الشرقية من مدينة خان يونس، حيث تنتشر الآليات العسكرية الإسرائيلية التي تطلق نيرانها وقذائفها مباشرة نحو منازل المواطنين وممتلكاتهم.

ولفت إلى أن حي الزيتون شهد استشهاد مواطن فلسطيني هذا اليوم، بعد استهدافه مباشرة بنيران مسيرة إسرائيلية، كما تواصل المدفعية الإسرائيلية قصف حيي الشجاعية والتفاح شرقي مدينة غزة، في مشهد متكرر يعكس استمرار التصعيد العسكري.

وأشار إلى أن شمال قطاع غزة بدوره يتعرض لقصف متواصل، إذ لم تتوقف القذائف والانفجارات التي تهز المناطق الشرقية لبلدة جباليا، في ظل استمرار العمليات العسكرية التي تشنها القوات الإسرائيلية في محيط تلك المناطق.

وأضاف: «كما شهدت ساعات الصباح الأولى إطلاق نيران كثيف من الزوارق الحربية الإسرائيلية باتجاه المنطقة الغربية لمدينة خان يونس، خصوصًا منطقة المواصي المكتظة بالنازحين، إضافة إلى استهداف المنطقة الغربية لمدينة غزة، بما في ذلك منطقتا السودانية وميناء غزة».