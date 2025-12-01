حماس: ما يدخل من شاحنات إلى غزة لا يلبّي الحد الأدنى من الاحتياجات

قال حازم قاسم المتحدث باسم حركة "حماس" الفلسطينية، الاثنين، إن ما يدخل من شاحنات إلى قطاع غزة لا يلبي إطلاقاً الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للسكان.

وأضاف قاسم في بيان، أن معظم الشاحنات التي يسمح الاحتلال بدخولها مخصّصة للقطاع التجاري، و"تحمل مواداً تكميلية لا تُعدّ ضرورية للمواطنين في ظل الكارثة الإنسانية القائمة".

وشدد على أن المطلوب "هو إدخال شاحنات تحمل مواد إغاثية أساسية وبكميات كبيرة تتناسب مع حجم الأزمة التي يعيشها أكثر من مليوني إنسان"، بحسب موقع الشرق الإخباري.

وأشار المتحدث باسم الحركة إلى أنه ومع اقتراب فصل الشتاء والمنخفضات الجوية القاسية، فإن ما يدخل حالياً لا يغطي إطلاقاً احتياجات الإيواء.

وذكر أن الوقائع الميدانية تؤكد أن "مراكز الإيواء والخيام غير صالحة للعيش الآدمي، ولا يمكنها مواجهة ظروف الشتاء القاسية".

وأكد أن هناك حاجة ملحّة لتغيير حقيقي في طبيعة ما يُسمح بدخوله إلى غزة، بحيث يخدم احتياجات الناس الفعلية، خاصة في فصل الشتاء.

وأضاف: "تم الاتفاق سابقاً في البروتوكول الإغاثي والإنساني خلال هدنة يناير على إدخال البيوت المتنقلة (الكارافانات)، وأُعيد التأكيد على ذلك في اتفاق شرم الشيخ".

ودعا قاسم الوسطاء وجميع الدول المعنية إلى "التحرك الجاد والعاجل لإدخال الكارافانات وإنقاذ المدنيين قبل وصول المنخفضات الجوية القادمة".

وأوضح أن المطلوب اليوم تحرك دولي عاجل يمنع تكرار مأساة السنوات السابقة، حيث تسببت المنخفضات الجوية في كوارث إنسانية كبيرة داخل مراكز الإيواء.



