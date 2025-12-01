السكة الحديد تبحث إنشاء ورشة متطورة لصيانة الجرارات الجديدة لتعزيز الكفاءة التشغيلية

بحث محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مع إليشيا هامر، رئيسة قطاع الخدمات بشركة وابتك العالمية، إحدى كبرى الشركات المتخصصة في تكنولوجيا وصيانة الجرارات وأنظمة السكك الحديد، مشروع إنشاء ورشة مهمشة لصيانة الجرارات الجديدة. وتهدف الورشة إلى توحيد منظومة الصيانة تحت سقف واحد يشمل الصيانة الدورية، الصيانة غير المجدولة، الإصلاحات الثقيلة، وتصنيع المكونات الرئيسية وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية.

وخلال اللقاء الذي عُقد اليوم الاثنين، استعرض الجانبان آفاق تعزيز التعاون المشترك وتطوير برامج الصيانة الدورية لأسطول الجرارات العامل على الشبكة، بالإضافة إلى دعم أسطول الجرارات بأحدث تقنيات الصيانة الوقائية والأنظمة الرقمية الحديثة، بما يضمن تقليل الأعطال الميدانية ورفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما تمت مناقشة برامج تدريب العاملين بالهيئة والاستفادة من خبرات الشركة العالمية في دعم منظومة مسار الصيانة الشاملة. وأوضحت الهيئة أن الورشة الجديدة ستضم سبع سكك صيانة مجهزة بالكامل، قادرة على استيعاب 19 جرارًا في وقت واحد، موزعة بين الصيانة الخفيفة والثقيلة وعمليات خراطة العجلات، بالإضافة إلى ورشة لتصنيع المكونات بطاقة تشغيلية لمعالجة 11 مكونًا رئيسيًا بالتوازي، ما يضمن تقليل زمن التسكين ورفع معدل جاهزية الأسطول.

وتحتوي الورشة على مخازن لقطع الغيار الخفيفة والثقيلة بمساحة 2200 متر مربع لضمان توافر الاحتياجات التشغيلية بشكل مستمر، إلى جانب المبنى الإداري والمرافق الخدمية بطاقة استيعابية تتجاوز 250 مهندسًا وفنيًا، وتم تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة والسلامة والاشتراطات البيئية.

وأكد رئيس الهيئة أن المشروع يأتي ضمن الرؤية الشاملة لوزارة النقل، برئاسة الفريق كامل الوزير، والتي تستهدف تحديث ورفع كفاءة منظومة السكك الحديدية. ويأتي المشروع ثمرة تعاون وثيق بين وزارة النقل، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري، وشركة وابتك العالمية، بهدف رفع جاهزية الأسطول، وتقليل زمن خروج الجرارات من الخدمة، وتعزيز مستوى الاعتمادية داخل الهيئة.

وفي ختام الزيارة، قامت إليشيا هامر والوفد المرافق لها بجولة داخل متحف السكة الحديد ومحطة مصر بالقاهرة، حيث أعربت عن تقديرها للتطور الكبير الذي تشهده منظومة السكك الحديدية المصرية، وللجهود المبذولة للارتقاء بخدمات التشغيل والصيانة وفق أفضل الممارسات العالمية.