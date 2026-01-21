المكسيك تسلّم 37 عنصرًا من عصابات المخدرات إلى الولايات المتحدة

قال وزير الأمن المكسيكي عمر جارسيا حرفوش اليوم الثلاثاء إن بلاده أرسلت 37 فردا أخرين من عصابات المخدرات إلى الولايات المتحدة في أحدث عرضٍ لإدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فيما تزيد إدارته الضغط على حكومات لشن حملات صارمة على الشبكات الإجرامية التي تقول إنها تهرب المخدرات عبر الحدود.

وكتب حرفوش عبر منصة إكس إن الأشخاص الذين تم نقلهم كانوا "مجرمين خطيرين شكلوا تهديدا حقيقا على أمن البلاد".

يذكر أنه هذه ثالث مرة ترسل فيها المكسيك على مدار العام السابق أعضاء محتجزين بعصابات مخدرات إلى الولايات المتحدة.

وقال جارسيا حرفوش إن الحكومة أرسلت إجمالي 92 فردا.

ولم تعلق وزارة الخارجية الأمريكية على الفور على طلب للحصول على تعليق.

وشملت عملية النقل اليوم أعضاء من عصابات سينالوا و "بلتران لييفا" و "خاليسكو نيو جينيريشن" و "نورث وست". وأشارت السلطات المكسيكة إلى أنهم جميعا لديهم قضايا لم يتم البت فيها في الولايات المتحدة.

ودرس ترامب فكرة اتخاذ إجراء عسكري ضد العصابات المكسيكية، في نبرة صارت أعنف منذ أطاحت عملية الجيش الأمريكي في فنزويلا بالرئيس السابق نيكولاس مادورو في وقت سابق من الشهر الجاري.

وتحدثت الرئيسة المكيسكية كلوديا شينباوم الأسبوع الماضي مع ترامب وقالت له إن تدخل الولايات المتحدة في المكسيك "ليس ضروريا"، لكنها شددت على أنه يجب على الحكومتين أن تواصلا التعاون.