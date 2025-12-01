البابا ليو يشيد بلبنان بوصفه مثالا للتعايش الديني

وجه البابا ليو الرابع عشر اليوم الاثنين، نداء قويا للحوار بين الأديان في لبنان، مشيدا بذلك البلد كمثال على تعايش المعتقدات المختلفة.

وقال رأس الكنيسة الكاثوليكية، خلال زيارته للعاصمة اللبنانية بيروت، إن لبنان الذي أنهكته الحروب والأزمات يكشف أن "المسيحيين والمسلمين والدروز وأعداد لا تحصى من المعتقدات الأخرى يمكنهم العيش معا وبناء بلد موحد عن طريق الاحترام والحوار".

وأعلن البابا ليو: "في عصر يمكن أن يبدو فيه التعايش حلما بعيد المنال، فإن شعب لبنان، وهو يحتضن أديانا مختلفة، يقف كتذكير قوي بأن الخوف وعدم الثقة والتحيز ليس لهم الكلمة الأخيرة، وأنه من الممكن تحقيق الوحدة والمصالحة والسلام".

وفي هذا السياق، دعا البابا الشعب اللبناني إلى أن يكون قدوة وأن يكون من "بناة السلام" من أجل "مواجهة التعصب والتغلب على العنف ونبذ الاستبعاد".

وكان البابا يتحدث إلى جانب ممثلي ديانات مختلفة في ساحة الشهداء ببيروت، حيث يقف مسجد محمد الأمين الشهير وكاتدرائية مار جرجس المارونية جنبا إلى جنب.

واستقبل مصلون مسلمون ومسيحيون البابا في وسط بيروت وسط وجود أمني مكثف.

وقال سامي قباني لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "إنني مسلم، ولكن البابا للجميع وفي هذا البلد نريد الوحدة والصلاة".

وسافرت زينة شعبان، وهي مسلمة شيعية، من ضواحي بيروت الجنوبية،: "لرؤية البابا لأن هذا حدث تاريخي بالنسبة لي ولأطفالي".

وأقيمت صلاة إسلامية بحضور البابا ليو قبل أن يخطب في الجماهير المحتشدة.

وبدأ البابا أمس الأحد زيارة إلى لبنان بعنوان "طوبى لفاعلي السلام"، تستمر حتى غد الثلاثاء، تلبية لدعوة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون والسلطات الكنسية اللبنانية.