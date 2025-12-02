استشهاد فرد شرطة ومصرع 4 عناصر جنائية في مداهمة بؤر لتجارة المخدرات بالجيزة وقنا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استشهد فرد شرطة وأُصيب ضابط، ولقي 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة مصرعهم، فيما تم ضبط آخرين خلال مداهمة بؤر لتجارة المخدرات بمحافظتي الجيزة وقنا.

أكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤر إجرامية بعدة محافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدًا للاتجار بها.

استهدفت الأجهزة الأمنية المتهمين بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة — محكوم عليهم بالسجن، والسجن المؤبد، وعلى أحدهم بالإعدام في جنايات "قتل عمد – شروع في قتل – اتجار بالمخدرات – سلاح ناري – حريق عمد" — وذلك بنطاق محافظتي الجيزة وقنا، كما تم ضبط باقي عناصر تلك البؤر. وقد استُشهد فرد شرطة وأُصيب ضابط خلال المواجهات.

وعُثر بحوزة العناصر الإجرامية على قرابة 900 كيلوجرام من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش – أيس – بانجو – هيدرو – هيروين – أفيون)، و1000 قرص مخدر، و92 قطعة سلاح ناري (76 بندقية آلية – 12 فرد خرطوش – بندقية خرطوش – 3 طبنجات).

وتُقدَّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 91 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة، وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.