لاعب الإسماعيلي السابق يطالب بإقالة ميلود حمدي

طالب أيمن رجب، لاعب الإسماعيلي السابق، بإجراء تغيير عاجل في القيادة الفنية للفريق، مؤكدًا أن أداء الدراويش هذا الموسم كارثي ويستدعي تدخلًا فوريًا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وقال رجب خلال ظهوره في برنامج "الماتش" على قناة صدى البلد، إن الفريق يفتقد للاستقرار الفني منذ بداية الموسم، مع تغييرات مستمرة في التشكيل أثّرت على مستوى اللاعبين ونتائج المباريات، مشيرًا إلى أن المدرب الحالي، ميلود حمدي، لم يقدم أي إضافة ملموسة حتى الآن، وهو ما انعكس سلبًا على الأداء داخل الملعب.

وشدد رجب على ثقته بقدرة مجلس إدارة النادي على معالجة الأزمات إذا تحرك بسرعة وبشكل مدروس، مؤكدًا أن الحل الأمثل هو أن يتولى أحد أبناء النادي القيادة الفنية لإعادة الاستقرار وبناء فريق قادر على المنافسة.

واختتم قائلاً: "أتمنى تكوين جهاز فني يضم الثنائي محمد حمص وحسني عبدربه لتحقيق الانطلاقة المرجوة".