أصيبت إسرائيلية، مساء الاثنين، في عملية دهس وقعت قرب مستوطنة "كريات أربع" جنوبي الضفة الغربية المحتلة، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات بحث واسعة عن المنفّذ.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن إسرائيلية أصيبت بجروح طفيفة جراء عملية دهس قرب مستوطنة "كريات أربع".

وأضافت أن قوات الأمن الإسرائيلية تطارد مركبة قالت إنها فلسطينية، بعد أن فرت باتجاه مدينة الخليل جنوبي الضفة.

من جانبها، قالت هيئة البث العبرية (رسمية) إن "مركبة فلسطينية صدمت قبل وقت قصير إسرائيلية كانت تقف عند مفترق هعوكفيم على شارع 60 قرب الخليل".

بدوره، قال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن قواته هرعت إلى المنطقة بعد بلاغ عن عملية دهس.

وذكر الجيش أن قواته ردت بإطلاق النار، دون أو توضح الجهة المستهدفة.

وأضاف أن "قواته تقوم الآن بعمليات تمشيط واسعة بحثًا عن المنفّذ".

ولم تتوفر على الفور شهادات شهود عيان فلسطينيين عن الحادث ولا إفادات من جهات أو إعلام رسمي فلسطيني.

ويأتي الحادث في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصاعدا غير مسبوق بهجمات الجيش والمستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم.

وأدت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين معا إلى استشهاد ما لا يقل عن 1085 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 10 آلاف آخرين، فضلا عن اعتقال أكثر من 21 ألف فلسطيني منذ بدء الإبادة.

وبدأت الإبادة الإسرائيلية في غزة في 8 أكتوبر 2023 وتوقفت بعد عامين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار، بعد أن خلفت أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.