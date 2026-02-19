تحديد مواعيد ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مواعيد مباريات الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، ضمن منافسات الموسم الجاري 2025-2026، وذلك بعد اكتمال عقد المتأهلين عن منطقة الغرب.

وشهدت قائمة المتأهلين تأهل 8 أندية، حيث أسفرت المواجهات عن صدامات قوية، إذ يلتقي الهلال مع السد، والأهلي أمام الدحيل، وتراكتور ضد شباب الأهلي، فيما يواجه الاتحاد نظيره الوحدة.

مباريات الذهاب

تنطلق مواجهات الذهاب يوم الإثنين 2 مارس، حيث يستضيف شباب الأهلي فريق تراكتور على ملعب راشد في دبي ، بينما يحل الأهلي ضيفًا على الدحيل بملعب عبدالله بن خليفة في الدوحة.

وتُستكمل مباريات الذهاب يوم الثلاثاء 3 مارس، بمواجهتين، إذ يخرج الاتحاد لملاقاة الوحدة على ملعب آل نهيان في أبوظبي، فيما يستضيف السد نظيره الهلال على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة.

مباريات الإياب

تُقام لقاءات الإياب يوم الإثنين 9 مارس، حيث يحل شباب الأهلي ضيفًا على تراكتور، وفي اليوم ذاته يستضيف الأهلي فريق الدحيل على ملعب الإنماء في جدة.

وتُختتم منافسات الدور يوم الثلاثاء 10 مارس، إذ يستضيف الاتحاد نظيره الوحدة على ملعب الإنماء، بينما يلتقي الهلال مع السد على ملعب المملكة أرينا.

يُذكر أن الاتحاد الآسيوي قرر إقامة الأدوار الإقصائية النهائية، بدءًا من ربع النهائي وحتى المباراة النهائية، في مدينة جدة، وذلك خلال شهر أبريل المقبل.