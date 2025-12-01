سجن عمدة فرنسي على خلفية فضيحة شريط جنسي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قضت محكمة فرنسية بسجن عمدة مدينة "سانت إتيان" قرب ليون، جايل بيردريو، لمدة خمس سنوات بتهمة ابتزاز منافس سياسي باستخدام شريط جنسي.

وذكرت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، اليوم الاثنين، أن المحكمة ثبت لديها أن السياسي المحافظ البالغ من العمر 53 عاما صور نائبه الأول باستخدام كاميرا خفية وهو برفقة عامل جنس ذكر في أحد فنادق باريس.

وقالت الصحيفة إنه تم تدبير فخ للنائب الأول للعمدة عمدا، وذلك في إطار خطة لتهميشه سياسيا.

وأضافت الصحيفة أنه تم وقف تنفيذ عام من أصل العقوبة.

وأكد العمدة تمسكه ببراءته أمام المحكمة حتى نهاية المحاكمة، معلنا أنه سيستأنف الحكم.

ومع ذلك، يجب على العمدة مغادرة منصبه في مبنى البلدية على الفور بعد صدور الحكم.