 سجن عمدة فرنسي على خلفية فضيحة شريط جنسي - بوابة الشروق
الإثنين 1 ديسمبر 2025 9:02 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

كمشجع زملكاوي.. برأيك في الأنسب للإدارة الفنية للفريق؟

النتـائـج تصويت

سجن عمدة فرنسي على خلفية فضيحة شريط جنسي

الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
باريس أول ديسمبر (د ب أ)
نشر في: الإثنين 1 ديسمبر 2025 - 7:24 م | آخر تحديث: الإثنين 1 ديسمبر 2025 - 7:24 م

قضت محكمة فرنسية بسجن عمدة مدينة "سانت إتيان" قرب ليون، جايل بيردريو، لمدة خمس سنوات بتهمة ابتزاز منافس سياسي باستخدام شريط جنسي.

وذكرت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، اليوم الاثنين، أن المحكمة ثبت لديها أن السياسي المحافظ البالغ من العمر 53 عاما صور نائبه الأول باستخدام كاميرا خفية وهو برفقة عامل جنس ذكر في أحد فنادق باريس.

وقالت الصحيفة إنه تم تدبير فخ للنائب الأول للعمدة عمدا، وذلك في إطار خطة لتهميشه سياسيا.

وأضافت الصحيفة أنه تم وقف تنفيذ عام من أصل العقوبة.

وأكد العمدة تمسكه ببراءته أمام المحكمة حتى نهاية المحاكمة، معلنا أنه سيستأنف الحكم.

ومع ذلك، يجب على العمدة مغادرة منصبه في مبنى البلدية على الفور بعد صدور الحكم.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك