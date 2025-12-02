محامي رمضان صبحي يكشف مفاجآت جديدة في قضية المنشطات

كشف هاني زهران، محامي اللاعب رمضان صبحي في قضية المنشطات، عن تفاصيل مثيرة تتعلق بملف القضية ومسار الطعون القانونية، مؤكدًا أن فريق الدفاع يسعى لإثبات وجود خلل إجرائي واضح في عملية سحب العينات وتعامل الجهات المختصة معها.

وقال زهران في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" مع الإعلامي محمد شبانة على قناة cbc، إن العينة الأولى التي تم سحبها من رمضان صبحي جاءت "غير نمطية"، موضحًا أنها لم تطابق الأرقام الطبيعية للبشر، وأن التقارير أشارت إلى أنها "بول غير بشري"، وهو ما اعتبره مؤشرًا على وجود خلل في إجراءات الفحص. وأضاف أنه تم سحب عينة ثانية بعد ذلك وجاءت نتيجتها سلبية تمامًا.

وأشار زهران إلى أن الدفاع مثل أمام جلسة الاستماع لدى المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، ثم خاض جلسة أخرى أمام المحكمة الرياضية الدولية "كاس" في مايو الماضي، موضحًا أن شهودًا ظهروا خلال الجلسة، وأن فريق الدفاع طلب استدعاء شهود إضافيين لدعم موقف اللاعب، إلا أن الطلب تم رفضه، معتبرًا أن هذا الرفض يمثل إخلالًا بحق الدفاع.

وأكد أن فريقه القانوني يستند إلى هذا الخطأ الإجرائي في ملف الطعن الذي سيتم تقديمه إلى المحكمة الفيدرالية، مشيرًا إلى أن آخر موعد للتقدم بالطعن سيكون في 12 يناير.

وقال إنهم يعملون حاليًا على إعداد مذكرة شاملة تتضمن أسباب الطعن، وفي مقدمتها عدم الامتثال لطلب الدفاع بحضور شهود إضافيين.

وأوضح زهران أن المندوب المسؤول عن سحب العينة الأولى لم يدوّن أي ملاحظة غير طبيعية بشأنها، وأن اللاعب واصل التدريبات بشكل طبيعي بعدها، قبل أن يتم سحب عينة ثانية بعد نحو 45 دقيقة فقط، جاءت نتيجتها سليمة، وهو ما يثير بحسب تعبيره تساؤلات عديدة حول العينة الأولى وإجراءات التعامل معها.

وأضاف أن القضية ما زالت مفتوحة على جميع الاحتمالات، وأن فريق الدفاع يواصل عمله لإثبات صحة موقف اللاعب".