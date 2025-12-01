

نظمت لجنة الشؤون العربية والخارجية ولجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين حفل توزيع تأشيرات العمرة ضمن برنامج النقابة السنوي، بحضور محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، وخالد البلشي نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، وشحاتة العرابي كبير مذيعي إذاعة القرآن الكريم.

وتسلم الصحفيون المشاركون في برنامج العمرة تأشيراتهم خلال الحفل، الذي تزامن مع الصالون الشهري للنقابة تحت عنوان "معركة الهوية وحماية الثوابت في عالم سريع التغير".

وأشار نقيب الصحفيين خالد البلشي إلى أن حفل جائزة التفوق الصحفي سيُقام مباشرة بعد عودة المشاركين من أداء العمرة، خاصة أن عددًا كبيرًا من الفائزين بالجائزة من بين الصحفيين المشاركين في البرنامج، موضحًا أن هذا كان مطلبًا مهمًا للزملاء ووعد بتنفيذه بشكل لائق.

وأضاف البلشي خلال الصالون أن الهوية تمثل جسرًا يربط بين ماضينا ومستقبلنا، وأن الحفاظ عليها لا يعني الانغلاق، بل حماية التراث والثقافة الوطنية، مما يعزز صمود الأمة. وشدد على أن فقدان الهوية يؤدي إلى فقدان الانتماء والتميز، مؤكدًا أن التمسك بالهوية يُعد إنجازًا في عصر تدفق المعلومات.

من جانبه، أعرب الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، عن سعادته بحضور الحفل، مؤكدًا أن النقابة تعد قلعة للتوعية والمعرفة وشريكًا أساسيًا في بناء الوعي المجتمعي، مشيدًا بالدور الكبير للصحافة في خدمة المواطنين وكشف المشكلات، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030.

بدوره، شدد محمد السيد الشاذلي، رئيس لجنتي الشؤون العربية والخارجية والحج والعمرة، على أن الصالون الشهري يهدف إلى فتح حوار مستنير حول التحديات التي تواجه الهوية والثوابت في ظل التغيرات العالمية السريعة، موضحًا أن الحفاظ على الثوابت لا يعني الجمود، بل الثبات على الأسس مع التحرك في الاتجاه الصحيح.

وشملت الاحتفالية عروضًا إنشادية لمحمود هلال من الشارقة، ومدائح لأبناء الطريقة البرهامية، وأدار الفقرة الإعلامي الدكتور وليد الحسيني لإضفاء أجواء روحانية واحتفالية على الحدث.