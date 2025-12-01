إندونيسيا تعلن ارتفاع قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية إلى 604

ارتفع عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية الناتجة عن الأمطار الغزيرة في جزيرة سومطرة الإندونيسية إلى 604 قتلى.

وأعلنت وكالة إدارة الكوارث الإندونيسية، الاثنين، تحديث بياناتها على موقعها الإلكتروني، مشيرة إلى استمرار فرق الإنقاذ في البحث عن نحو 500 مفقود.

وأوضح مسؤولون في الوكالة الوطنية الإندونيسية للكوارث أن طرق النقل الرئيسية في شمال سومطرة، خصوصًا في مناطق تابانولي الجنوبية، وتابانولي الوسطى، وسيبولغا، لا تزال مغلقة، ما أدى إلى تباطؤ أعمال الإنقاذ نتيجة فداحة الأضرار.

وكانت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية قد حذرت سابقًا من استمرار الظروف الجوية السيئة لعدة أيام أخرى.

وأكد رئيس الوكالة، سوهاريانتو، في تصريحات صحفية، أن شمال جزيرة سومطرة هو أكثر المناطق تضررًا من الكوارث، مشيرًا إلى أن عمليات البحث والإنقاذ تواجه صعوبة كبيرة بسبب التضاريس الوعرة، وتضرر الطرق، وسوء الأحوال الجوية.