سفير مصر لدى عمان: انتخابات النواب تسير بصورة سلسة والإقبال جيد

قال ياسر شعبان، سفير مصر لدى سلطنة عمان، إن انتخابات مجلس النواب في الجولة الأولى للدوائر الـ19 الملغاة تجري بصورة «منتظمة ومنضبطة وسلسة».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «النيل» الإخبارية»، مساء الاثنين، أن السفارة نسقت مع سلطات دولة الاعتماد لإخطارهم، من أجل تيسير دخول المواطنين المصريين إلى المنطقة الدبلوماسية للإدلاء بأصواتهم.

وأشار إلى تجهيز المقر الانتخابي بشكل كامل، وإخطار الجالية بموعد التصويت من خلال وسائل التواصل الإلكتروني الخاصة بالسفارة، وتجمعات الجالية.

وأكمل: «الأمور منتظمة وعلى أفضل ما يكون، واليوم نشهد توافدًا طيبًا وحرصًا من الأشخاص المعنيين للإدلاء بأصواتهم في الدوائر المحددة، والتي تجرى فيها إعادة الانتخابات».

وتجرى انتخابات مجلس النواب في الجولة الأولى للدوائر الـ19 الملغاة ضمن المرحلة الأولى، بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، يومي الاثنين والثلاثاء 1 و2 ديسمبر الجاري في الخارج، ويومي 3 و4 ديسمبر في الداخل.

وتتضمن الانتخابات في الدوائر الملغاة خلال المرحلة الأولى في عدد 7 محافظات هي: محافظة الجيزة الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة، محافظة الفيوم: الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواي، محافظة أسيوط: الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح، محافظة سوهاج: الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج - الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم - الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة - الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا - الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا - الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة - الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام، ومحافظة قنا: الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا - الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص - الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت، ومحافظ الإسكندرية: الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل، ومحافظة البحيرة: الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور - الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص - الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود.