حاكم فرجينيا الغربية: عنصر الحرس الوطني المصاب بالرصاص في واشنطن أظهر علامات إيجابية

قال حاكم ولاية فرجينيا الغربية الأمريكية باتريك موريسي اليوم الاثنين إن عنصر الحرس الوطني الذي تعرض لإطلاق النار في هجوم جريء في وضح النهار بالعاصمة واشنطن، لا يزال في حالة خطيرة، لكنه أظهر علامات إيجابية من خلال رفع إبهامه للإشارة إلى أنه سمع سؤال إحدى الممرضات فضلا عن تحريك أصابع قدمه.

وقال موريسي إن عائلة السيرجنت أندرو وولف (24 عاما) طلبت من عامة الشعب الصلاة من أجله. وكانت جندية أخرى من الحرس الوطني بولاية فرجينيا الغربية سارة بيكستروم (20 عاما) قد قتلت في إطلاق النار.

وأضاف موريسي: "أندرو لا يزال يكافح للبقاء على قيد الحياة... أندور يحتاج للدعوات".

وأشار إلى أنه لا يستطيع الكشف عن أي تفاصيل بشأن ترتيبات جنازة بيكستروم وأكد ضرورة احترام رغبات عائلتها.

وقد تم إطلاق النار على وولف وبيكستروم يوم الأربعاء على بعد عدة مباني من البيت الأبيض أثناء انتشارهما في إطار خطة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الجريمة في واشنطن.

ويعمل المحققون على تحديد الدافع وراء الجريمة. وتم توجيه الاتهام إلى مواطن أفغاني (29 عاما) يدعى رحمن الله لاكانوال بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى وتهمتي اعتداء بسبب إطلاق النار.