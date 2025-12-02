رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في الجيزة: نتوقع زيادة الأسعار بنسبة تصل لـ15%

توقع سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، زيادة الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 10% إلى 15% خلال الفترة المقبلة، تزامنًا مع أعياد الأقباط وشهر رمضان.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، إن انخفاض الأسعار حاليًا، يرجع إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشكيل لجنة عليا لتنظيم صناعة الدواجن في مصر، مثمنًا جهود زير الزراعة الذي أكد أنه «يمتلك رؤية واضحة للصناعة».

وأشار إلى أن انخفاض الأسعار يرجع إلى وفرة المعروض وتحقيق فائض بنسبة 25%، إضافة إلى الجهود الملموسة والواضحة من الدولة في توفير مدخلات الإنتاج اللازمة، واستقرار سعر الدولار، وتدبير العملة، ما أدى إلى أريحية في الأسواق.

ونوه في الوقت نفسه إلى أن «انخفاض السعر لا يصب في صالح المنتج»، مضيفًا: «طالبت وزير الزراعة بتشغيل بورصة الدواجن، أو استحداث بورصة دواجن إلكترونية تحت إشراف الوزارة للعرض والطلب الحقيقي، لمنع تحكم السماسرة في السوق، وضبط الأوضاع».

وأضاف: «المنتج صاحب بيت وأولاد ومصاريف، وللأسف يتعرض لخسائر فادحة، نأمل الفترة المقبلة هيكون في ارتفاع ملحوظ في أسعار الدواجن، وسيزيد سعرها بنسبة تتراوح ما بين 10% إلى 15%، والمنتج يعوض خسائره في ظل انخفاض سعر الكتكوت إلى 10 جنيهات وسعر الأعلاف».