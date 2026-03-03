الداخلية القطرية تحذر من التوجه إلى مواقع الحوادث أو تصوريها وتدعو لاتباع التعليمات المعلنة عبر المصادر الرسمية

حذرت وزارة الداخلية القطرية، اليوم الثلاثاء، من التجمهر أو التوجه إلى مواقع الحوادث أو تصوير ونشر المقاطع المرتبطة بالمستجدات الميدانية تجنبا للمساءلة القانونية.

وشددت الوزارة، في تنويه لها عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، وفقا لوكالة الأنباء القطرية قنا، على أن هذه التصرفات تعيق عمل الجهات المختصة وتؤثر على سرعة الاستجابة وسلامة الجميع.

وفي السياق.. أكدت وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية المختصة تواصل تعاملها الميداني مع الموقف بكفاءة واقتدار، لضمان أعلى مستويات الاستجابة والتصدي وفق خطط الطوارئ المعتمدة.

وشددت الوزارة، في بيان، على ضرورة الالتزام الفوري والكامل بالتعليمات الرسمية، والبقاء في المنازل والمباني وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة، وذلك كإجراء وقائي ضروري في هذه المرحلة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط، وعدم تداول الشائعات أو الأخبار غير الموثوقة.

وبينت الوزارة أن تفعيل إجراءات التنبيه ونظام الإنذار المبكر يأتي استنادا إلى تقييمات ميدانية ومؤشرات أمنية دقيقة، بما يستدعي عند الحاجة اتخاذ تدابير وقائية عاجلة إضافية في الوقت المناسب، وتعزيز مستويات الحيطة والاستعداد.

كما أكدت عمل منظومة الاستجابة الوطنية بكفاءة عالية وعلى مدار الساعة، بما يضمن استمرارية الخدمات وصون أمن المجتمع وسلامة الجميع.

وفي سياق ذى صلة.. دعت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، إلى اتباع التعليمات المعلنة عبر المصادر الرسمية، والابتعاد عن مناطق البلاغات وفرق الاستجابة الميدانية، وذلك حرصا على أمن وسلامة الجميع.

وحثت الوزارة، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، على ضرورة إفساح الطريق لسيارات الإسعاف والدوريات للوصول إلى وجهاتها دون عوائق.

كما أكدت الوزارة أن الأجهزة الأمنية المختصة تواصل عملها الميداني على مدار الساعة ضمن منظومة تشغيلية متكاملة، وبالتنسيق المستمر مع جميع الجهات ذات الصلة، بما يضمن أعلى معايير الجاهزية والاستجابة.