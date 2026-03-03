قطر للطاقة توقف إنتاج بعض صناعاتها الكيماوية والبتروكيماوية

أعلنت شركة قطر للطاقة، الثلاثاء، وقف إنتاج بعض منتجات الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والتحويلية، بعد يوم من إيقاف إنتاج الغاز المسال إثر هجوم استهدف مرافقها التشغيلية.

وقالت الشركة الحكومية الأكبر إنتاجا بالعالم في بيان، إنه "عطفا على قرار وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات ذات الصلة، سنوقف إنتاج بعض منتجات صناعاتنا الكيماوية والبتروكيماوية والتحويلية في دولة قطر، بما في ذلك اليوريا، والبوليمرات، والميثانول، والألمنيوم وغيرها."

وكانت الشركة أعلنت، الاثنين، توقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات ذات الصلة، بسبب هجوم بطائرتين مسيرتين على مرافقها التشغيلية في مدينتي راس لفان ومسيعيد الصناعيتين.

وبحسب موقعها، تقوم الشركة بتشغيل 14 خطاً لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بإجمالي قدرة إنتاجية سنوية قدرها 77 مليون طن سنوياً، مما يجعلها أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم.

وعلى خلفية التطورات، واصلت أسعار الغاز الأوروبي ارتفاعها خلال تعاملات الثلاثاء لتتجاوز 50 يورو لكل ميغاواط/ساعة في بورصة هولندا، مسجلة أعلى مستوى لها منذ فبراير/ شباط 2025، وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات، وفق شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

فيما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء، الثلاثاء، بارتفاع تكلفة ناقلات الغاز الطبيعي بنسبة 100 بالمئة في حوض المحيط الأطلسي.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة منذ فجر السبت هجمات عسكرية على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيَّرات باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ"قواعد أمريكية في دول المنطقة" من بينها قطر، غير أن بعضها أسفر عن قتلى ومصابين وألحق أضرارا بأعيان مدنية في هذه الدول.