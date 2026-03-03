 أنقرة تطالب إسرائيل بإطلاق سراح صحفيين تركيين فورا - بوابة الشروق
الثلاثاء 3 مارس 2026 3:32 م القاهرة
أنقرة تطالب إسرائيل بإطلاق سراح صحفيين تركيين فورا

تركيا وإسرائيل
أنقرة/ الأناضول
نشر في: الثلاثاء 3 مارس 2026 - 2:36 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 مارس 2026 - 2:36 م

طالبت تركيا، الثلاثاء، إسرائيل بإطلاق سراح صحفيين من مواطنيها اعتقلتهما سلطات تل أبيب خلال تغطيتهما الصحفية للأحداث في المدينة.

وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، برهان الدين دوران، إنهم يتابعون عن كثب تطورات اعتقال إسرائيل مراسل قناة "سي إن إن ترك" إمراه تشاقماق والمصور خليل كهرمان.

وأضاف في تدوينة له على منصة "إن سوسيال" التركية أنهم يتخذون الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين إطلاق سراحهما في أقرب وقت ممكن.

ووصف دوران اعتقال الصحفيين التركيين بأنه محاولة إسرائيلية أخرى لـ "لإخفاء الحقيقة".

من جهته، انتقد رئيس اتحاد الصحافة في تركيا، سنان برهان، اعتقال إسرائيل الصحفيين التركيين.

وأضاف في بيان أن "الصحافة ليست بجريمة"، واصفا الاعتقال الإسرائيلي تجاه الصحفيين التركيين بأنه "غير مقبول".

وفي وقت سابق من الثلاثاء، اعتقلت إسرائيل الصحفيين التركيين خلال بث مباشر لهما من تل أبيب، لتغطية التطورات الأخيرة على خلفية الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران ورد الأخيرة على ذلك.

 


