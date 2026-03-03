إيران: ادعاءات ويتكوف بشأن المفاوضات لا تعكس الحقيقة

نفى متحدث وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، صحة ادعاءات المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بشأن القضايا التي جرى تناولها في المفاوضات، وقال إنها "لا تعكس الحقيقة".

ووفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، عقد بقائي الثلاثاء، في العاصمة طهران، مؤتمر صحفيا للرد على أسئلة تتعلق بالأحداث الراهنة.

وأشار بقائي إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل هاجمتا إيران في وقت كانت فيه المفاوضات مستمرة.

وأضاف: "الذين يدّعون الدبلوماسية ثم يلجؤون إلى الخيار العسكري في مواجهة منطق إيران، سيُذكرون في التاريخ بالعار. لقد تعرضنا لهجوم بين جولتين من المفاوضات".

واتهم المتحدث الإيراني الولايات المتحدة بالسعي إلى التضليل.

وقال: "صرح ويتكوف قبل ساعات بأنه كانت لديهم 4 مطالب: إنهاء البرنامج النووي الإيراني، وإنهاء برنامج الصواريخ، وقطع كل أشكال الدعم الذي تقدمه إيران لحلفائها في المنطقة، وتعطيل البحرية الإيرانية بالكامل".

واستطرد: "لكن أيا من هذه الأمور لم يُطرح على طاولة المفاوضات. هذه أكاذيب يختلقونها لتبرير أفعالهم".

والاثنين، قال ويتكوف في برنامج على قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، إنه خلال المفاوضات مع طهران، كان الجانب الإيراني يصر على أن "تخصيب الوقود النووي الذي يمتلكونه هو حق لا يمكن التنازل عنه".

وادعى ويتكوف أنهم عرضوا على إيران تزويدها بالوقود النووي في حال توقفت عن التخصيب لمدة 10 سنوات، إلا أن طهران رفضت العرض.

وردا على سؤال بشأن احتمال استئناف المفاوضات، قال بقائي: "ينصب تركيز الإيرانيين حاليا بالكامل على الدفاع".

واعتبر أن الهجوم على بلاده يمثل "نهاية نظام الأمم المتحدة"، مضيفا: "تم دهس القانون الدولي وحقوق الإنسان، وتم تجاهل ميثاق الأمم المتحدة فعليا".

والخميس الفائت، استضافت مدينة جنيف السويسرية، جولة مفاوضات ثالثة بين الولايات المتحدة وإيران بواسطة عمانية.

وجرت الجولة الثانية من المفاوضات في جنيف بتاريخ 18 فبراير الجاري، بعد أن استضافت سلطنة عُمان الجولة الأولى في 6 فبراير، وذلك عقب توقف المحادثات على خلفية الهجمات الإسرائيلية الأمريكية على إيران في يونيو 2025.

ورغم إحرازها تقدما بالمفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي، تتعرض إيران لهجوم تشنه إسرائيل والولايات المتحدة منذ فجر السبت.