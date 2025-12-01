النائب سامي سوس: كل صوت انتخابي رسالة واضحة بأن الشعب شريك في القرار

أكد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن المشاركة في الانتخابات البرلمانية تمثل واجبًا وطنيًا أصيلًا، وليست مجرد خطوة سياسية عابرة، موضحًا أن نزول المواطنين إلى صناديق الاقتراع يشكل الركيزة الأساسية للاستقرار السياسي والضامن الحقيقي لاستمرار مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف القطاعات.

وشدد سوس على أن المشاركة الواسعة تعكس قوة الإرادة الشعبية وقدرتها على توجيه مسار الدولة نحو مستقبل أفضل.

وأوضح عضو مجلس النواب أن الانتخابات البرلمانية ليست حدثًا دوريًا فحسب، بل ممارسة ديمقراطية جوهرية يعبّر من خلالها المواطن عن تطلعاته ورؤيته، ويشارك عبر صوته في صياغة السياسات العامة التي تمس حياته اليومية ومستقبل أسرته. وأضاف أن الإدلاء بالصوت الانتخابي يمنح المواطن دورًا فعليًا في اختيار ممثليه داخل البرلمان، ويضمن وجود صوت قوي يعبر عن مصالحه ويصون حقوقه داخل المؤسسة التشريعية.

وأشار سوس إلى أن العزوف عن التصويت يؤدي إلى غياب تأثير شرائح كبيرة من المجتمع عن الساحة السياسية، مما قد يضعف جودة التمثيل البرلماني ويؤثر على فعالية دوره الرقابي والتشريعي. مؤكدًا أن كل صوت يمتلك القدرة على تعزيز قوة العملية الديمقراطية، وأن المشاركة الفردية تتحول إلى قوة جماعية تُسهم في تشكيل برلمان قادر على الاضطلاع بمسؤولياته الوطنية بكفاءة واستقلالية.

وأشاد النائب بالجهود التي تبذلها الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير منظومة الانتخابات وضمان نزاهتها، مؤكدًا أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة في مختلف مراحل العملية الانتخابية، بدءًا من الإشراف وحتى إجراءات الفرز وإعلان النتائج. وأضاف أن التطوير المؤسسي الذي شهدته الدولة خلال السنوات الماضية جعل من الانتخابات المصرية نموذجًا يحتذى به على مستوى المنطقة.

واختتم النائب سامي سوس بيانه بدعوة واضحة لجميع المواطنين، وخاصة الشباب والسيدات، إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة، مشددًا على أن اللحظة الحالية تتطلب وعيًا ومسؤولية، وأن المشاركة ليست خيارًا إضافيًا بل هي واجب وطني يسهم في تعزيز أسس الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن حضور المواطنين في المشهد الانتخابي يشكل رسالة قوية بأن الشعب شريك رئيسي في صناعة القرار وصياغة مستقبل وطنه.





