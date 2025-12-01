أشرف صبحي يشهد حفل افتتاح بطولة كأس العرب في قطر

شهد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب؛ حفل افتتاح بطولة كأس العرب، الذي أُقيم على استاد البيت الدولي بمدينة الخور بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأكد وزير الشباب والرياضة، على هامش حضوره الافتتاح، أن البطولة تمثل تجمعا عربيا مهما يعكس قوة الرياضة في تعزيز العلاقات بين الدول، مشيدا بالتنظيم المتميز الذي قدمته دولة قطر، وقدرتها على استضافة كبرى الأحداث الرياضية.

وأشار أشرف صبحي إلى حرص مصر الدائم على المشاركة الفاعلة في البطولات العربية والدولية، انطلاقا من دعم الدولة للرياضة وتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالرياضات الجماهيرية وخاصة كرة القدم كقوة ناعمة.

كما أعرب عن تمنياته بتقديم مستوي متميز للمنتخب المصري، وكذلك أمنياته لجميع المنتخبات المشاركة بالتوفيق، مؤكدا أن البطولة تمثل فرصة كبيرة للجماهير العربية للاستمتاع بمنافسات قوية وأجواء كروية تجمع بين المتعة والإثارة.