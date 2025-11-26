مصر تؤكد ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، دعم مصر الكامل لرؤية الدولة اللبنانية لحصر السلاح تحت المظلة الشرعية للدولة والجيش اللبناني.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بعد لقائه مع رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، حيث شدد على التزام مصر بدعم خطوات الدولة اللبنانية في تنفيذ خطتها بعد الانتهاء من منطقة جنوب الليطاني، ومنها إلى شمال الليطاني وصولًا إلى جميع المناطق اللبنانية.

وأشار الوزير إلى دعم مصر لرؤية الرئيس اللبناني جوزيف عون في حصر السلاح، مؤكدًا التزام مصر الكامل باتفاق وقف الأعمال العدائية.

وشدد على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان ووقف جميع الانتهاكات الإسرائيلية هناك، والعمل على الحفاظ على سيادة الدولة اللبنانية وفق التنفيذ الكامل للقرار الأممي 1701.

كما نوّه إلى أن مصر توظف كل شبكات علاقاتها على المستوى الإقليمي والدولي لتجنب لبنان ويلات أي تصعيد محتمل في الفترة المقبلة، مؤكدًا أهمية المحافظة على السيادة اللبنانية والإدانة الكاملة لأي مساس بها، مع ضرورة الانسحاب الكامل من المواقع الخمسة المحتلة في جنوب لبنان.