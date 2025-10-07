الداخلية تعلن بدء قبول طلبات التقدم لحج القرعة 2026

أعلنت وزارة الداخلية عن البدء في قبول طلبات التقدم لحج القرعة، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 12 أكتوبر الجاري حتى يوم الثلاثاء الموافق 28 من الشهر نفسه، وذلك بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن، أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت، أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.

إجراءات القبول في الحج

وتابعت الوزارة أنه سيتم إجراء قرعة علنية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج لكافة المتقدمين بمديريات الأمن، وفقًا للجدول الزمني الذي سيُعلن من الإدارة العامة للشئون الإدارية.

ولإجراءات قبول طلبات التقدم لحج القرعة، قالت الوزارة إنه يُراعى اتباع الشروط والإجراءات التالية:

تُقدَّم الطلبات بمعرفة المواطن شخصيًا إلى أي مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية (https://hij.moi.gov.eg

) على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، أو عن طريق الاتصال برقم الخدمة الصوتية (27983000 – 02) وفقًا لبيانات بطاقة الرقم القومي السارية.

وفي حالة انتهاء سريانها لا يُقبل الطلب، وذلك خلال المواعيد المقررة لقبول طلبات الحج على مستوى الجمهورية، وسيتم إجراء القرعة من الحصة المخصصة للمحافظة التابع لها محل إقامة "مقدم الطلب" المُدرج ببطاقة الرقم القومي الخاصة به.

وفى ضوء توحيد جهة تسجيل بيانات المتقدمين للحج، فعلى المواطن أن يختار الجهة التي يريد الحج من خلالها (قرعة – سياحة – تضامن)، ويكون التقدم لمرة واحدة فقط لأي من تلك الجهات المنظمة للحج، وبمجرد غلق باب التقدم يُعد الطلب مُدرجًا ضمن قرعة تلك الجهة فقط، ولن تُقبل له طلبات أخرى على أي جهة منظمة للحج، ولا يجوز إلغاء الطلب والتقدم إلى أية جهة أخرى عقب إجراء القرعة.

يقتصر أداء فريضة الحج هذا العام موسم 1447 هـ / 2026 م على من لم يسبق له أداء فريضة الحج طوال حياته، شريطة الاستطاعة الصحية للحاج على أداء مناسك الحج.

تُقبل الطلبات وفقًا للنماذج المعدة والمتوفرة بمراكز وأقسام الشرطة وبالموقع الإلكتروني المشار إليه، على أن يوقع المواطن بنفسه على الطلب، وفى حالة وجود مرافق يوقع بجوار توقيع مقدم الطلب مع مراعاة سداد الرسوم المقررة، ويرفق بنموذج طلب الحج الورقي صورة بطاقة الرقم القومي "سارية الصلاحية" بعد الاطلاع على أصل البطاقة، ويُدرج الرقم القومي بطلب الحج، مع مراعاة التأكيد على إرفاق الإقرارات وصور المستندات المطلوبة لكل حالة مع نموذج طلب الحج.

يُدرج بطلب الحج بيان الحالة الصحية تفصيلًا ونوع المرض "إن وجد"، ويحظر سفر الفئات التالية لأداء مناسك الحج لعام 1447 هـ / 2026 م، حيث إنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى وفقًا للضوابط التي أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية والسلطات السعودية، وهم:

مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كلوي - مرضى تليف الرئة - الحالات المتقدمة من ذوي أمراض "القلب، الأوعية الدموية، التليف الكبدي" - المرضى بالأمراض العصبية والنفسية / العقلية التي تُعيق الإدراك أو المصحوبة بإعاقات حركية شديدة، وأمراض الزهايمر والشيخوخة المصحوبة بالخرف – السيدات الحوامل في الثلاثة أشهر الأخيرة، والحمل الخطر في جميع مراحل الحمل - مرضى السرطان النشط الذين يتلقون العلاج الكيميائي أو البيولوجي أو الإشعاعي - الأمراض المعدية النشطة ذات الأثر على الصحة العامة في الحشود البشرية مثل (الدرن / السل الرئوي المفتوح والحميات النزفية) - حالات السمنة المفرطة المرضية - الأطفال دون 12 سنة.

"وفى حالة حدوث أي متغير في الاشتراطات العمرية من الجانب السعودي سيتم الإخطار بها على الفور لتنفيذها".

كما يُشترط اكتمال التطعيمات المطلوبة من الحجاج الفائزين والمقررة من وزارة الصحة والسكان المصرية تنسيقًا مع الجانب السعودي (تطعيم الالتهاب السحائي بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي، وذلك قبل السفر بمدة لا تقل عن "10" أيام ولا تزيد عن "5" سنوات، أو أي تطعيمات أخرى تُقررها وزارة الصحة والسكان المصرية أو الجانب السعودي لاحقًا).

الالتزام التام بتعليمات السلطات السعودية لمحددات الاستطاعة الصحية لأداء فريضة الحج، وتقديم شهادة مُصادق عليها من السلطات الصحية وفقًا للآلية والبروتوكول المعمول به بوزارة الصحة والسكان المصرية.

يحق لمكتب شؤون حجاج جمهورية مصر العربية إلغاء طلبات أو تأشيرات الحج التي تم تقديمها أو إصدارها بموجب تقارير طبية تخالف الحالة الصحية لمقدمي الطلبات ومرافقيهم "إن وجدوا"، وكذلك إعادتهم من المملكة العربية السعودية عقب سفرهم على نفقاتهم الخاصة دون أداء فريضة الحج، وذلك دون أدنى مسؤولية على وزارة الداخلية.

يُوقع المتقدم بطلب الحج والمرافق له (إن وجد) على الإقرار المُدرج بالطلب بعدم أداء فريضة الحج طوال حياته، واستطاعته الصحية على أداء مناسك الحج، وبموافقته على الشروط والضوابط المنظمة لحج القرعة التي تم اعتمادها من اللجنة الوزارية للحج والمدرجة بالطلب.

وإذا ثبت سابقة أدائه لمناسك الحج أو معاناته من أحد الأمراض غير المصرح لها بالحج، والتي أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية والسلطات السعودية، يتم استبعاده من قائمة الفائزين بالقرعة دون أدنى مسؤولية على وزارة الداخلية.

يؤشر المواطن المتقدم والمرافق "إن وجد" بعلامة (√) في الجزء الخاص بالحالة الصحية بطلب الحج، ولا يُقبل طلب الحج من مقدم الطلب والمرافق "إن وجد" في حالة عدم التأشير على خانة الحالة الصحية بالطلب.



- شروط التقدم للحج

يُشترط فيمن يتقدم بطلب الحج (مُقدم الطلب والمُرافق "إن وجد") أن يكون كامل الأهلية القانونية لأداء المناسك ومصري الجنسية، حيث لا يقل السن عن (21 عامًا "رجال – سيدات") بالنسبة لمقدم الطلب بمفرده، وألا يقل السن عن (18 عامًا) بالنسبة للمرافق الوجوبي لمقدم الطلب لكلٍ من "كبير السن (70 عامًا فأكثر) – ذوي الهمم"، ولا يقل السن عن (12 عامًا) للمرافق غير الوجوبي.

وفى حالة حدوث أي مُتغير في الاشتراطات العمرية من الجانب السعودي سيتم الإخطار بها على الفور لتنفيذها، ويُعتمد في تحديد شرط السن تاريخ 8/2/2026م الموافق 20 شعبان 1447 هـ، بشرط ألا يكون أيٌّ من مقدم الطلب أو المرافق "إن وجد" قد سبق لهما أداء فريضة الحج طوال حياتهما، وأن تكون صلة القرابة بينهما حتى الدرجة الرابعة، ويُشترط تقديم مستند صلة القرابة "حال الفوز بالقرعة".

وفى حالة عدم إمكانية إثبات صحة صلة القرابة بين مقدم الطلب والمرافق غير الوجوبي، تُلغى فرصة الحج للمرافق غير الوجوبي فقط دون أدنى مسؤولية على وزارة الداخلية، ويتم الإبقاء على فرصة الحج الخاصة بمقدم الطلب.

وفى حالة عدم إمكانية إثبات صحة صلة القرابة بين مقدم الطلب والمرافق الوجوبي له، يُطلب من مقدم الطلب الفائز ترشيح مرافق بديل بذات الشروط، وفى حالة عدم استطاعته ذلك يُلغى طلب الحج كاملًا دون أدنى مسؤولية على وزارة الداخلية.

يُعد تقديم طلب الحج من خلال شبكة الإنترنت أو الاتصال على مركز تلقي طلبات الحجاج على الرقم (27983000 - 02) بمثابة إقرار من مقدمه باطلاعه وموافقته على كافة الشروط والقواعد المعلنة لحج القرعة على شبكة الإنترنت والتعليمات المعلنة من قِبل مديرية الأمن، وكذلك إقرارًا بالتزامه التعاقدي، وفى حالة وجود خطأ في البيانات المُدرجة بطلب الحج تقع مسؤوليته على مقدم الطلب، وإذا تبين مخالفته للضوابط يُلغى طلبه دون أدنى مسؤولية على وزارة الداخلية.

الالتزام بمواعيد السفر الخاصة برحلتي الذهاب والعودة المدرجتين بتذكرة السفر الخاصة بكل حاج، لعدم الإخلال بخطة تفويج الحجاج المعدة مسبقًا بالتنسيق مع الشركة الناقلة للحجاج، حيث إن وزارة الداخلية غير مسؤولة في حالة عدم التزام الحاج بالمواعيد المقررة بتذكرة السفر.

يُسمح بسفر المرافق (الوجوبي) ممن تنطبق عليه الشروط الواردة بالكتاب الدوري ولم يسبق له أداء الفريضة طوال حياته في حالة وفاة الأصيل (مقدم الطلب).

أما في حالة تنازل الأصيل "مقدم الطلب" عن فرصة الحج الفائز بالتزكية ضمن نسبة (1%)، فيُسمح فقط بسفر المرافق (الوجوبي) إذا كان التنازل بعد سدادهما للتكاليف، أما إذا كان التنازل قبل سداد التكاليف تُلغى فرصة الحج للمرافق.

يتم تحديد جهة سفر الحاج الفائز بمفرده وفقًا لمحل إقامته المُدرج ببطاقة الرقم القومي وقت تقديم الطلب، وبالنسبة لطلب الحج الزوجي يتم تحديد جهة السفر وفقًا لمحل إقامة مقدم الطلب (الأصيل) المُدون ببطاقة الرقم القومي وقت تقديم الطلب وليس المرافق.

تُسدد تكاليف طلب الحج الورقي بالمراكز والأقسام، أما بالنسبة للطلب الإلكتروني أو المكالمات الصوتية، فيتم سداد القيمة المالية المحددة لطلب الحج من خلال طرق السداد الآلية المتعددة (بطاقة الائتمان – جهات التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها)، ولا يُعتبر الطلب مقبولًا إلا بعد سداد قيمته المالية خلال الفترة المحددة لتقديم الطلبات.

لا يجوز التنازل عن فرصة الحج أو توريثها للغير مهما كانت درجة قرابته، ويجوز تنازل الأبناء فقط لأحد الوالدين "وليس العكس" (ويُعامل والد ووالدة الزوج/الزوجة معاملة الوالدين لوجود صلة النسب وحفاظًا على الروابط الأُسرية)، شريطة تمتع المتنازل إليه بحالة صحية جيدة وخلوه من الأمراض التي أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية والسلطات السعودية، وألا يكون قد سبق له أداء فريضة الحج طوال حياته، وأن يكون ممن تنطبق عليه التعليمات والقواعد المنظمة لحج القرعة.

على أن تُرسل المستندات المطلوبة (شهادة الميلاد - طلب التنازل - صورة بطاقة الرقم القومي... إلخ) ومن ضمن المستندات شهادة تحركات للمتنازل إليه صادرة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إلى الإدارة العامة للشئون الإدارية لفحصها واتخاذ اللازم نحو إدراج الطلب على البوابة المصرية الموحدة للحج بمعرفة الإدارة حال الموافقة على الطلب.

تُقبل طلبات التنازل (لأحد الوالدين أو لوالد ووالدة الزوج/الزوجة) المقدمة من الفائزين بالقرعة الأصلية أو المصعدين من الاحتياطي قبل انتهاء الفترة الزمنية المحددة لسداد التكاليف بـ48 ساعة، ولا يجوز العدول عن التنازل لتلك الحالات، وإلا تُلغى فرصة الحج دون أدنى مسؤولية على وزارة الداخلية.

لا يحق للفائزين بفرصة الحج، مهما كانت درجة القرابة، طلب تفويجهم أو تسكينهم معًا طالما تقدم كل منهم بطلب حج فردي، دون أدنى مسؤولية على وزارة الداخلية.

- البيانات المطلوبة للتقدم للحج

وأوضحت وزارة الداخلية أن البيانات المطلوبة للتقدم للحج هي: الاسم كاملًا طبقًا لما هو مُدون ببطاقة الرقم القومي السارية الصلاحية لمدة ستة أشهر على الأقل، ورقم بطاقة الرقم القومي (أربعة عشر رقمًا)، ورقم الهاتف المحمول (يُراعى إثبات بيانات رقم الهاتف الشخصي بشكل دقيق، حيث إنه يُعد وسيلة التواصل مع الحاج عقب الفوز، وكذا رقم آخر لأحد الأقارب للتواصل معه في حالة الضرورة)، وإثبات الحالة الصحية بصورة تفصيلية.

بيانات المرافق "إن وجد" من واقع كل من (بطاقة الرقم القومي – مستندات صلة القرابة بالنسبة لمقدم الطلب وفقًا للشروط السابق ذكرها – حالة صحية جيدة ومعافى من الأمراض التي أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية والسلطات السعودية – رقم الهاتف المحمول الشخصي)، ويُوقع مقدم الطلب والمرافق "إن وجد" بطلب الحج المقدم بأن البيانات المدونة صحيحة وعلى مسئوليتهما.

وأشارت الوزارة إلى أنها تُخصص نسبة الـ1% من تأشيرات الحج لأكبر المتقدمين سنًا ومرافقيهم بكل مديرية على حدة، حيث تقوم البوابة المصرية الموحدة للحج بتجميع بياناتهم وترتيبهم تنازليًا حسب السن لكل مديرية على حدة، ويتم استبعادهم ومرافقيهم من القرعة واعتبارهم فائزين بالحج بالتزكية، ويُدرج ما دون ذلك ضمن القرعة العامة، مع مراعاة إدراج كبير السن أولًا على البوابة المصرية الموحدة للحج كحاج أصلي (مقدم الطلب) ثم يُدرج تباعًا المرافق له.

ولفتت إلى أنه في حالة تقديم طلب حج زوجي، كلاهما من كبار السن (70 عامًا فأكثر) أو من ذوي الهمم، أو أحدهما من كبار السن (70 عامًا فأكثر) والآخر من ذوي الهمم – على سبيل الاستثناء – فيُشترط اصطحابهما لمرافق واحد فقط من الأقارب حتى الدرجة الرابعة، شريطة تمتعه بحالة صحية جيدة ليكون قادرًا على رعايتهما من الناحية الصحية والعمرية (أقل من 70 عامًا)، وتُطبق شروط الاستثناء السابق ذكرها عليه.

ويتم مناظرة المرافق من قبل اللواء مساعد المدير للشئون المالية والإدارية بالمديرية أو من يُنيبه عقب الفوز بقرعة الحج، وفي حالة عدم توافر الشروط حال مناظرته يتم استبداله بمرافق بديل.