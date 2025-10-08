برشلونة يكتسح بايرن ميونخ بسبعة أهداف في دوري أبطال أوروبا للسيدات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بدأ فريق برشلونة، وصيف دوري أبطال أوروبا لكرة القدم النسائية مشواره القاري بفوز كاسح على ضيفه بايرن ميونخ بنتيجة 7 / 1، مساء الثلاثاء، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري التي تقام بمشاركة 18 ناديا.

تقدم الفريق الكتالوني بثلاثة أهداف للاعبات أليسيا بوتياس وإيفا بايور وإيسمي بروجتس في الدقائق 4 و12 و27 من المباراة المقامة على ملعب "يوهان كرويف" معقل الفريق النسائي لبرشلونة.

وقلص الضيوف الفارق بهدف وحيد سجلته كلارا بول في الدقيقة 32.

لكن برشلونة ضاعف تقدمه مجددا بهدف رابع سجلته سلمى بارالويلو في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني أمطر أصحاب الأرض مرمى بايرن بثلاثة أهداف لإيفا بايور وكلاوديا بينا "ثنائية" في الدقائق 56 و88 و92.

وفي الجولة الثانية، سيحل برشلونة ضيفا على روما الإيطالي يوم 15 أكتوبر، بينما يستقبل بايرن ميونخ في اليوم التالي نظيره يوفنتوس الإيطالي الذي فاز على بنفيكا 2 / 1 في انطلاقة مرحلة الدوري بوقت سابق يوم الثلاثاء.

وفي مباراة أخرى بنفس توقيت الفوز الكاسح لبرشلونة، سقط أرسنال الإنجليزي حامل اللقب على ملعبه بالخسارة 1 / 2 أمام أولمبيك ليون الفرنسي الأكثر تتويجا باللقب (8 مرات).

تقدم أرسنال بهدف أليسيا روسو في الدقيقة السابعة، ورد ليون بهدفين للاعبة ميلشي دومورناي في الدقيقتين 18 و23.

وسيلعب ليون في الجولة الثانية ضد بولتن النمساوي، بينما يحل أرسنال ضيفا على بنفيكا البرتغالي.

وفي مواجهة ثالثة بعيدة عن الأضواء، تعادل باريس إف سي الفرنسي أمام ضيفه لوفين البلجيكي بنتيجة 2 / 2.

وتقام مرحلة الدوري بمشاركة 18 فريقا، يلعب كل منها 6 مباريات بواقع 3 مباريات على ملعبه بخلاف 3 مباريات أخرى خارج أرضه.

ويتأهل أول 4 أندية في جدول الترتيب مباشرة إلى دور الثمانية بينما تخوض الفرق التي احتلت المراكز من الخامس إلى الثاني عشر مرحلة الملحق لتحديد آخر أربع بطاقات لدور الثمانية.